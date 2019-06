F1 | slitta a ottobre la presentazione dei nuovi regolamenti tecnici in vista della

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) La rivoluzioneFormula Uno viene rimandata, almeno per quanto riguarda la sua programmazione iniziale. Iin ottica campionato 2021 (che si annunciano come una nuova svolta che segnerà gli anni successivi come per quanto successo con i motori ibridi nel 2014 oppure con il cambio di impostazione delle vetture del 2017) infatti, saranno svelati solamente nel prossimo mese die non entro giugno come annunciato in precedenza dai dirigentiFormula Uno. Il motivo, come spiega il sito Crash.net, affonda le proprie radici nella mancanza di accordo al 100% su tutti piani del nuovo regolamento. Ci sono stati importanti passi in avanti, non va dimenticato, ma a quanto pare si è deciso di andare avanti con maggiore calma e aggiungere 4 mesi alle discussioni dei team. La ufficializzazione è arrivata al termine di un incontro avvenuto a Parigi nella giornata di ...

