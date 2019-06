Decreto Sblocca Cantieri | l’ultima ipocrisia

La Camera ha approvato in via definitiva il Decreto sblocca-cantieri : La Camera ha approvato in via definitiva il decreto sblocca-cantieri con 259 sì, 75 no, e 45 astenuti. Il governo aveva chiesto la fiducia sul provvedimento che, tra le altre cose, modifica alcuni aspetti dei controlli sugli appalti pubblici. Il

Camera : Decreto sblocca-cantieri è legge : 19.49 Via libera della Camera al decreto legge 'sblocca-cantieri': 259sì, 75 no, 45 astenuti. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la fiducia, è stato approvato definitivamente dal Parlamento e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. A cosa serve? Accelera il passaggio dal progetto al cantiere, semplifica: dai commissari straordinari per riavviare le opere in stallo all'urgenza per contratti pubblici e interventi ...

Sblocca cantieri - il Senato approva il Decreto : ora passa alla Camera : Il Senato ha approvato il decreto Sblocca cantieri, con i voti favorevoli solamente di Lega e Movimento 5 Stelle. Si chiude, quindi, lo scontro interno alle due forze di maggioranza sul provvedimento e sulla sospensione del codice degli appalti chiesta dalla Lega, ma accolta solo parzialmente. Ora il decreto passerà alla Camera.Continua a leggere

Cantone : Decreto Sblocca cantieri aumenta rischio corruzione : Cantone: decreto sblocca cantieri aumenta rischio corruzione. L'auspicio e' quello di proseguire sulla strada intrapresa.

Il Senato approva il Decreto sblocca-cantieri : L'Aula del Senato ha approvato con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astenuti la conversione in legge del decreto Sblocca cantieri. Il testo passa ora alla Camera per il via libera definitivo. Tra le misure, un emendamento che prevede procedure autorizzative più veloci per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione ...

Decreto Sblocca cantieri - il Senato ha approvato con 142 sì - 94 no e e 17 astenuti : Il Senato ha approvato il Decreto Sblocca cantieri con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti. All’esito del voto nell’aula è scoppiato un applauso. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, già calendarizzato per martedì prossimo. “Abbiamo affrontato anche nodi politici, certamente discutiamo ma poi il faro che guida questa maggioranza è l’interesse dei cittadini”, ha commentato il capogruppo del M5s al Senato, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Approvato Decreto Sblocca cantieri - 5 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Approvato il decreto sblocca cantieri; Lettera dell'Unione Europea sul debito italiano, 5 giugno 2019,.

Nuovo appello di Conte alla Lega sul Decreto sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

Intesa M5S-Lega sul Decreto Sblocca Cantieri : Intesa M5S-Lega su Sblocca Cantieri. E' stato raggiunto tra M5S e Lega l'accordo sugli emendamenti in Senato al decreto Sblocca Cantieri.

Cosa c’è nel Decreto Sblocca cantieri : Sul decreto Sblocca cantieri sarebbe stato superato lo stallo nel governo. La Lega chiedeva lo stop di due anni al Codice degli appalti. Nel nuovo testo ci sarebbe la sospensione di alcune parti del codice e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari. Domani il testo sarà discusso in Senato.Continua a leggere

Lega e 5S trovano accordo su Decreto : soddisfazione per Sblocca cantieri : Roma – “Lega e M5s hanno trovato l’accordo sul decreto Sblocca cantieri”. Lo riferiscono fonti di governo. FONTI M5S: NESSUNA SOSPENSIONE CODICE APPALTI L’intesa sullo Sblocca cantieri non prevede la sospensione del codice degli appalti. Lo si apprende da fonti M5s. M5S-Lega: SODDISFATTI, SOSPENSIONE ALCUNI PUNTI CODICE “Soddisfatti per l’accordo trovato sul decreto Sbloccacantieri. Dopo esserci ...

Nuovo appello di Conte alla Lega sul Decreto sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

Sblocca-cantieri e Decreto crescita : nessuna intesa tra Lega e M5S : Il vertice sul decreto Sblocca-cantieri era stato convocato inizialmente per le 17:30 di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ma è stato poi spostato alle 20, ossia dopo la seguitissima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha tirato le orecchie ai due partiti di maggioranza. Tirata d'orecchie che, nonostante le parole apparentemente concilianti via Facebook di Salvini e Di Maio, pare non aver sortito alcun effetto concreto.Infatti alle 20 ...

A24 - nel Decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso : L'Aquila - Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il Commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri. "Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ...