Danilo Petrucci MotoGP | GP Catalogna 2019 | “Avevo una gomma di ghiaccio | situazione

(Di venerdì 14 giugno 2019)ha faticato terribilmente durante le prove libere del GP, tappa del Mondiale. Il vincitore della gara del Mugello non è riuscito a ingranare a Barcellona ed è rimasto nelle retrovie, non trovando mai un buon passo e palesando una condizione non eccezionale in vista di qualifiche e gara. Il centauro della Ducati dovrà necessariamente migliorarsi nella giornata di domani se vorrà cercare di essere protagonista al Montmelò come ci si aspetta dopo l’apoteosi casalinga.ha raccontato il suo venerdì ai microfoni di Sky Sport: “Stamattina siamo entrati e non siamo riusciti a capire che problema avevamo, al posteriore sembrava di avere unadi: aveva pochissimo grip. Oggi pomeriggio abbiamo cambiato le gomme e la moto è un po’ migliorata, abbiamo però perso tutto il turno di stamattina. Dobbiamo cambiare la ...

