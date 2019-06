Dà alla luce una figlia dopo tredici aborti spontanei (Di venerdì 14 giugno 2019) Laura Worsley, una donna di 35 anni, è finalmente riuscita a dare alla luce una bambina grazie a un innovativo trattamento per migliorare la sua fertilità. (Di venerdì 14 giugno 2019) Laura Worsley, una donna di 35 anni, è finalmente riuscita a dareuna bambina grazie a un innovativo trattamento per migliorare la sua fertilità.

Dopo aver avuto ben tredici aborti spontanei Laura Worsley, una donna di 35 anni, è finalmente riuscita a dare alla luce una bambina grazie a un innovativo trattamento per migliorare la sua fertilità. La donna desiderava più di ogni altra cosa al mondo diventare madre e non si è mai arresa: le prime undici gravidanze sono fallite durante i primi tre mesi, altre due invece alla diciassettesima e ventesima settimana, proprio quando ormai lo "scoglio" più grande sembrava essere stato superato. La quantità di aborti subiti dalla donna l'ha convinta a sottoporsi a visite specialistiche ed esami approfonditi che le hanno diagnosticato una condizione piuttosto rara che – pur non rendendola sterile – comprometteva la sua possibilità di restare incinta.



Ora sua figlia Ivy ha nove mesi e Laura non fatica a definire quello che le è successo come un vero e proprio miracolo. "Guardo mia figlia e penso che a volte i sogni possono avverarsi. Con mio marito avevamo deciso che se neppure questa volta la gravidanza fosse andata a buon fine ci saremmo arresi, invece per fortuna nostra figlia è nata e sta benissimo". Il caso di Laura Worsley, la sua tenacia e perseveranza sono stati presi ad esempio da molti medici in tutto il mondo.