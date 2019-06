Bitter Sweet Anticipazioni 14 giugno | tragico incidente | Ferit e Nazli sotto choc

Bitter Sweet - trama sesta puntata : Ferit e Bulut bussano alla porta di Nazli : Le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, protagonisti della nuova serie televisiva turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” stanno già conquistando i fan italiani. Questa soap, la cui versione originale è formata da 26 puntate, farà compagnia agli appassionati per tutta la programmazione estiva. Le puntate della prossima settimana si preannunciano ricche di colpi di scena. Le anticipazioni del sesto episodio del 17 giugno 2019 svelano che ...

Anticipazioni Bitter Sweet : il nipote di Ferit scontento della nuova sistemazione : Lunedì 17 giugno ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera turca intitolata "Bitter Sweet' che sta ottenendo un buon seguito dal pubblico. Le Anticipazioni delle puntate in onda su canale 5 alle ore 15:30 che arrivano fino a venerdì 21 giugno svelano che il tragico incidente culminato nella morte dei genitori di Bulut avrà delle conseguenze sulla vita di Ferit. Quest'ultimo deciderà di mantenere la calma ma è evidente che gli ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 13 giugno : Deniz confessa a Ferit l'amore per Nazli : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 13 giugno: Deniz si è infatuato di Nazli e le chiede un appuntamento. Bulut riceve una bella notizia

Bitter SWEET/ Anticipazioni 13 giugno : una scoperta importante per Nazli : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 13 giugno: Deniz si è infatuato di Nazli e le chiede un appuntamento. Bulut riceve una bella notizia

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di venerdì 14 giugno 2019: È arrivato il giorno in cui sarà deciso il vincitore della gara d’appalto. La tensione è molto alta fra la holding della famiglia di Ferit e quella di Hakan. Alla fine la holding di Ferit si aggiudica l’allato e così Hakan si ritira, andandosene arrabbiato per l’ennesima sconfitta. Nazli, Fatos e Asuman sono in procinto di ...

Bitter Sweet Anticipazioni 14 giugno 2019 : Un tragico incidente sconvolge la vita di Ferit e Nazli : Ferit e Nazli apprendono con dolore che Demir e Zeynep sono morti in un incidente stradale. Per amore di Bulut vanno a vivere insieme.

Bitter Sweet - Nazli tradita da sua sorella Asuman : colpo di scena nelle anticipazioni : anticipazioni future Bitter Sweet: la foto al documento segreto colpo di scena direttamente dalle anticipazioni turche di Bitter Sweet! Quasi la metà delle puntate già andate in onda all’estero nel lontano 2017 ruotano attorno all’affido del piccolo Bulut alla zia Demet che intende mettere in atto un piano diabolico per diversi scopi, in primo luogo per […] L'articolo Bitter Sweet, Nazli tradita da sua sorella Asuman: colpo di ...

Bitter Sweet - Settima Puntata : Il Bacio tra Ferit e Nazli! : Bitter Sweet, Trama Settima Puntata: Nazli contesa tra Ferit e Deniz. Bulut scappa di casa. Hakan invischiato in loschi affari! Ferit bacia Nazli, ma lei fa finta di non ricordarsi! Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Settima Puntata: Deniz vorrebbe avere Nazli come consulente nel suo locale. Ferit gli ricorda che lei ha già un lavoro. Articolo Bitter Sweet, Settima Puntata: Il Bacio tra Ferit e Nazli! pubblicato da Uomini e Donne News.

Bitter Sweet Anticipazioni 13 giugno 2019 : Romantica serata per la bella Nazli : Nazli passa una piacevole serata con Deniz, il ragazzo che ha conosciuto da poco e che scoprirà essere un grande amico di Ferit.

Bitter Sweet anticipazioni : HAKAN e DEMET ottengono la custodia temporanea di BULUT : Nubi all’orizzonte per Ferit Aslan (Can Yaman), il protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la nuova telenovela pomeridiana di Canale 5. La storyline legata all’affidamento del piccolo BULUT (Alihan Turkdemir), rimasto orfano dopo la morte dei genitori Zeynep e Demir avvenuta in un incidente stradale, si farà sempre più complicata e l’uomo dovrà forzatamente staccarsi dal nipotino. Bitter Sweet, news: ...

Bitter Sweet spoiler al 21 giugno : Asuman aiuta i coniugi Onder con la custodia di Bulut : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla nuova soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset da neanche una settimana. Nei prossimi episodi, purtroppo i telespettatori italiani avranno modo di conoscere la vera natura di due personaggi senza scrupoli. Si tratta di Demet Kaya (Alara Bozbey) e del marito Hakan Onder (Necip Memili), che per riuscire a mettere le mani sulla ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 13 giugno : le strane divisioni Mediaset fanno infuriare.. : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 13 giugno: Deniz si è infatuato di Nazli e le chiede un appuntamento. Bulut riceve una bella notizia

Bitter Sweet Ingredienti d’amore dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : Bitter Sweet Ingredienti D’AMORE dove vedere streaming. Da lunedì 10 giugno 2019 arriva su Canale 5 la nuova soap opera turca campione d’ascolti. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI Bitter Sweet Ingredienti d’amore dove vedere le puntate in tv e replica Le puntate di Bitter Sweet Ingredienti d’amore andranno in onda su Canale 5 tutti i giorni da lunedì a venerdì ...

Bitter Sweet - trame del 13 e 14 giugno : il nipote del giovane uomo d'affari rimane orfano : Appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e riguardanti ciò che accadrà nella soap turca giovedi 13 giugno e venerdì 14 giugno 2019. Su Canale 5 a partire dalle 14:45, nuovi ed avvincenti episodi terranno compagnia ai telespettatori, pronti a seguire le vicende legate alla giovane aspirante cuoca Nazli e al ricco e affascinante uomo d’affari Ferit. I due sin da subito, si sono scontrati, tanto che la ragazza, suo ...