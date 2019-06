Tv accesa mentre dormi | aumenti il rischio d’ingrassare

dilei

(Di giovedì 13 giugno 2019) Se tieni la tvildi ingrassare. Lo svela una ricerca scientifica secondo cui le luci accese dei televisori nelle camera da letto interferirebbero con il sonno, ma soprattutto con il nostro benessere. La ricerca, realizzata dal National Institute of Environmental Health Sciences della Carolina del Nord ha identificato un legame fra ildi obesità e l’esposizioni a delle luci artificiali durante il sonno. L’esperimento ha coinvolto 40 mila donne con un’età compresa fra i 35 e i 74 anni di cui è stata valutata la variazione di peso in relazione all’assenza o alla presenza di luce durante il riposo notturno. Non solo: i ricercatori hanno operato anche una netta distinzione fra la luce proveniente da fuori e quella emessa da uno schermo acceso. La maggior parte dei partecipantiva con il televisore acceso, altri con una ...

