Programmi TV di stasera | giovedì 13 giugno 2019 Su Rai3 «Il diario di Anna»

(Di giovedì 13 giugno 2019) Anne Frank Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’errore più bello: Sofia, una ragazza di sedici anni in fuga da Spoleto, si trova indagata per l’omicidio del suo tutore. Don Matteo decide di accoglierla in Canonica, ma scoprirà un’amara verità sul passato della ragazza. Nel frattempo in Caserma c’è fermento per l’arrivo del nuovo Capitano, che riserverà a Cecchini non poche sorprese. Scene da un matrimonio: Mentre marito e moglie sono al centro delle indagini dei Carabinieri, Cecchini capisce che la “Capitana” lo vuole sostituire con una donna. Il Maresciallo farà di tutto per dimostrare di essere multitasking come una donna… In caserma arriva intanto il nuovo PM Marco Nardi, scappato dall’altare e insofferente nei confronti del gentil sesso. Nel ...

