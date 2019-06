Il parlamento ha salvato Radio Radicale

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Emma Bonino, storica leader dei Radicali, e Rita Bernardini, tra i fondatori dell’emittente protestano contro la chiusura della(foto: LaPresse/Andrea Panegrossi) I dipendenti di, oggi, possono tirare un sospiro di sollievo: questa mattina in commissione Bilancio e Finanze della Camera è stato votato a maggioranza un emendamento al decreto crescita che prevede un finanziamento di 3 milioni di euro per digitalizzare e conservare gli archivi della storica emittente che rischiava di chiudere. Il 21 maggio era infatti scaduta la convenzione, stipulata nel 1994 e da allora sempre rinnovata, che garantiva a10 milioni di euro l’anno per trasmettere integralmente le sedute parlamentari. L’emendamento, proposto dal Pd, è stato votato dalla Lega ma non dal Movimento 5 stelle che ha contestato duramente la misura, parlando addirittura di una ...

