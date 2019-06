Caterina Balivo in difficoltà a Vieni da me | “Io mi dissocio!”

Vieni da Me - Milena Vukotic e la confessione sul marito : "Ci amiamo - ma...". Caterina Balivo sconvolta : Tempo di confessioni per Milena Vukotic, protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. Confessioni che arrivano nello studio di Vieni da Me, la trasmissione del pomeriggio condotta da Caterina Balivo su Rai 1. confessione che lascia la stessa conduttrice a bocca aperta: "Io e mio mari

Caterina Balivo - gaffe di una spettatrice : “Mica sono lesbica!” : Vieni da me, una spettatrice spiazza Caterina Balivo: “Mica sono lesbica!” E’ successo oggi a Vieni da me, puntata che ha ospitato tra gli altri anche l’eterea Milena Vukotic. Durante il gioco telefonico, dove il pubblico da casa ha la possibilità di vincere un montepremi in denaro nel caso in cui riesca a indovinare il nome del vip a cui appartiene la casa che viene mostrata in un breve filmato, Caterina Balivo si è ...

Vieni da Me - il durissimo sfogo di fine stagione di Caterina Balivo : "Vivere così è da poveretti" - chi azzera : Caterina Balivo traccia il bilancio di Vieni da Me, il programma di Rai 1 che finirà - per questa sua prima stagione - venerdì 14 giugno. La conduttrice si sfoga, in un lungo post su Instagram, contro i "benpensanti" che hanno criticato la trasmissione più volte: "Il caldo tanto atteso è arrivato, l

Caterina Balivo si sfoga su Instagram. Eleonora Giorgi si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Eleonora Giorgi. La presentatrice napoletana supera se stessa in fatto di look. E si presenta in studio con un abito monospalla asimmetrico che esalta la sua bellezza e il suo fisico scolpito. In tv la Balivo è energica e sorridente come sempre, ma su Instagram si toglie qualche sassolino dalla scarpa, ora che la sua nuova trasmissione è giunta al termine con un risultato più che positivo. La bella Caterina ...

Vieni da me - Eleonora Giorgi spiazza Caterina Balivo : “Volevo morire” : Caterina Balivo spiazzata dalle dichiarazioni di Eleonora Giorgi a Vieni da me: “Volevo morire!” Eleonora Giorgi è stata ospite a Vieni da me nella rubrica “Domande al buio” e ha raccontato aspetti della sua vita inediti e confessioni choc che hanno lasciato Caterina Balivo a bocca aperta. Come per esempio il periodo buio che ha vissuto da giovane in cui era costantemente sotto effetto della droga (anche in tv, in ...

Vieni da me - Caterina Balivo : “Attaccare gli altri è da poveretti!” : Caterina Balivo prima di Vieni da me: l’amaro sfogo sui social E’ da poco iniziata una nuova puntata di Vieni da me. E Caterina Balivo, giusto poco fa, ha deciso di scrivere un post su instagram, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di chi l’ha sempre criticata per via dei risultati altalenanti del suo programma. Cosa ha detto? Ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha scritto: “Cominciare ...

Caterina Balivo - bilancio su Vieni da me : lungo e amaro sfogo : Caterina Balivo senza freni tira il bilancio sulla stagione di Vieni da Me: l’amaro sfogo della conduttrice Vieni da Me sta giungendo al termine della prima stagione (l’ultima puntata è prevista per venerdì 14 giugno) e, dunque, è tempo di bilanci. A tracciarne uno, è stata Caterina Balivo, la conduttrice del programma di Rai 1. […] L'articolo Caterina Balivo, bilancio su Vieni da me: lungo e amaro sfogo proviene da Gossip e Tv.

Katia Ricciarelli a Caterina Balivo : “Stai attenta o ti ricatto” : Vieni da me, Caterina Balivo gelata da Katia Ricciarelli: “Stai attenta a come ti comporti…” È stata ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “Domande al buio”, Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è lasciata andare con aneddoti familiari, amorosi e legati alla carriera a Caterina Balivo. E parlando della bellezza di Samanta Togni, anche lei ospite della trasmissione, ha rivelato: “Stai attenta a come ti ...

Caterina Balivo come Barbara d’Urso? La sua risposta sui social : Vieni da me, Caterina Balivo criticata sui social per gli ascolti: “Stai diventando come la d’Urso” Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto con sua figlia Cora in cui, nella descrizione, ha ringraziato il pubblico per il successo della sua trasmissione, Vieni da me, e per il 15% di share raggiunto negli scorsi giorni dal programma. Sui social, ovviamente, ogni scusa è buona per commentare (e a volte anche criticare e ...

Milly Carlucci invita Caterina Balivo a Ballando. Lei : “Mi vergogno” : Vieni da me, Milly Carlucci invita ufficialmente Caterina Balivo a Ballando con le stelle. È stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera” Milly Carlucci. La padrona di casa di Ballando con le stelle si è raccontata a Caterina ripercorrendo la sua vita, parlando della sua famiglia e della sua carriera. E a proposito del programma del sabato sera che quest’anno ha vinto tante sfide contro Amici ...

“Ma a te che c*** te ne frega?”. Caterina Balivo : gaffe micidiale (e hot) : Giorgio Mastrota è stato uno degli ultimi ospiti di ‘Vieni da me’, il salotto tv di Caterina Balivo. Il re delle televendite si è raccontato a 360 gradi e svelato anche dettagli sulla sua vita privata, ma a un certo punto l’intervista ha preso una piega inaspettata. Doppi sensi e battute che evidentemente Mastrota non ha gradito, al punto da zittire la padrona di casa scatenando così le reazioni del pubblico. Ma andiamo con ordine. Come riporta ...

Caterina Balivo - Monica Guerritore si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Monica Guerritore. La presentatrice napoletana è solare con l’abito sbracciato, a righe rosa e azzurre, con bordi gialli che danno un tocco decisamente estivo. Dopo le emozioni suscitate dalle parole di Luca Barbareschi e l’annuncio delle nozze di Giorgio Mastrota, è il turno della Guerritore. L’attrice racconta della sua infanzia ricordando la caduta dagli sci che la mandò in coma, parla ...

La gaffe hot di Caterina Balivo che ha fatto sbottare Giorgio Mastrota : noadsense Botta e risposta fra Giorgio Mastrota e Caterina Balivo a "Vieni da me" per una battuta di troppo da parte della conduttrice. La tensione si è tagliata a fette nella scorsa puntata di Viene Da me, il talk show di Caterina Balivo. Come ha riportato Libero, una gaffe hot ha scatenato le reazioni del pubblico e di Giorgio Mastrota, ospite d’eccezione. Il re delle televendite, intervistato dalla solare conduttrice, ha ...

Vieni da me - la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Mastrota : gelo in studio : noadsense FQ Magazine Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco chi ha scelto come conduttrici “Quindi ti tira ancora? Bravo“, questa la battuta inelegante pronunciata da Caterina Balivo nel corso dell’intervista con Giorgio Mastrota. A Vieni da me il volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: ...