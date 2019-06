ALL TOGETHER NOW | CANALE 5 Finalisti e diretta | Matteo vs Veronica | Semifinale

Ascolti tv - dati auditel venerdì 14 giugno ALL TOGETHER Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...

ALL TOGETHER now - la bomba di J-Ax in diretta : "Faremo una canzone insieme" - il sogno di Luca Di Stefano : Clamorosa sorpresa ad All together now. Durante la semifinale, J-Ax ha annunciato che registrerà una canzone con Luca Di Stefano, uno dei due finalisti del reality condotto da Michelle Hunziker. Il 19enne ha conquistato tutti con la sua cover di Just the way you are di Barry White alla seconda punta

ALL TOGETHER Now : Ecco i 10 Finalisti! : All Together Now Semifinale: Lo show musicale in onda su Canale 5 e condotto da Michelle e J-Ax va in finale. Un’entusiasmante maratona dove a farla da padrona sono state le emozioni! Ecco il riepilogo della semifinale di All Together Now! All Together Now, la semifinale: Gregorio Rega, dopo un’infanzia travagliata e tante difficoltà per coltivare il suo sogno, riesce ad approdare in finale! Si accendono i riflettori e tutto è pronto per dare ...

ALL TOGETHER Now : i finalisti dopo la semifinale del 13 giugno (VIDEO) C’è anche Dennis Fantina : All Together Now, ecco la lista dei finalisti dopo le semifinali del 13 giugno. Tra i finalisti anche Dennis Fantina, vincitore di Saranno Famosi.Ieri su Canale 5 è andato in onda All Together Now, si trattava della semifinale del programma condotto da Michelle Hunziker, con J-AX rappresentante del famoso muro composto da 100 personalità “famose”. Adesso resta solo la finale, che andrà in onda giovedì prossimo intorno alle 21:30 (o ...

Ascolti TV | Giovedì 13 giugno 2019. ALL TOGETHER Now vince con il 16.3% - le repliche di Don Matteo al 13.4% : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.433.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.580.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 la Serata Evento La Trattativa ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 47 Ronin ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Diario di Anna ...

ALL TOGETHER Now semifinale : anticipazioni e ospiti 13 giugno 2019 : ALL Together NOW semifinale. Torna giovedì 13 giugno 2019 in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING All Together Now semifinale: anticipazioni e ospiti 13 giugno 2019 Per la semifinale in studio Iva Zanicchi, Youma Diakite e Ariadna Romero. Oltre ai giudici, ci saranno i protagonisti della gara: i concorrenti cantanti, ...

«ALL TOGETHER Now» - semifinale : le perle di J-Ax : Giro di boa per All Together Now, che dopo quattro puntate di selezioni, è giunta alla semifinale. La puntata del game show di Canale 5 in onda giovedì 13 giugno è quella decisiva: i concorrenti si sfidano in duello per stabilire i nomi dei dieci finalisti. È proprio J-Ax a sottolineare la tensione della gara, che mette in palio 50.000 euro, prendendo la parola all'inizio, annunciando di voler mettere (temporaneamente) i ...

Dennis Fantina - ALL TOGETHER Now/ Batte Letizia e va in finale : "Tutto bene ma..." : Dennis Fantina sfida Letizia Chimenti nella semifinale di All Together Now e si gioca l'accesso alla finalissima della settimana prossima.

