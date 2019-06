Agricoltura | invasione di cimici in Friuli Venezia Giulia

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Inè allarme per l’di: “Un’autentica piaga – sottolinea il presidente regionale Coldiretti Michele Pavan -. Alcune aziende sono messe in ginocchio e a poco servono i metodi di difesa. I danni più rilevanti? In questa fase li subiscono i frutteti, un po’ in tutto il territorio friulano. Vie d’uscita? L’inserimento dell’antagonista naturale è una buona soluzione, contiamo possa dare risultati almeno sul contenimento delle nascite. Allo stesso tempo non possiamo non evidenziare una situazione realmente difficile per alcune colture“. Dopo un inverno mite, le prime evidenze risalgono a fine aprile sia in campo che in ambiente urbano anche per l’innalzarsi delle temperature. Il maltempo di maggio ha determinato una stasi pressoché totale dell’attività dell’insetto, ma è ripresa col ...

