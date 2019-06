24 Ore Le Mans 2019 | il montepremi Quanti soldi guadagna il vincitore? Cifre molto basse!

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) La 24 Ore di Leè una delle corse automobilistiche più prestigiose e importanti al mondo, universalmente riconosciuta come una delle più difficili e impegnative: si gareggia sul celeberrimo Circuit de La Sarthe in Francia dove i piloti saranno impegnati sabato 15 e domenica 16 giugno per andare a caccia della vittoria. La Toyota è la grande favorita della vigilia, la scuderia giapponese si presenta in terra transalpina con due equipaggi che dovrebbero fronteggiarsi per il successo visto che la concorrenza non sembra essere in grado di poterli contrastare. Vedremo all’opera anche Fernando Alonso, il due volte Campione del Mondo di Formula Uno che cercherà il secondo sigillo consecutivo in questa Classica per riscattare la delusione subita con la mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis. Lo spagnolo sarà al volante della Toyota per fare un altro passo nella storia ...

