Windows on ARM Lumia | ora anche sul 950

Windows on ARM Lumia : le potenzialità del progetto : Abbiamo parlato in differenti occasioni del progetto Windows on ARM Lumia e in questo articolo faremo una piccola panoramica delle sue differenti potenzialità. Core Team Il Core Team, formato da sviluppatori indipendenti, ha alimentato la speranza di portare Windows 10 su terminali come il Lumia 950XL. Grazie al loro impegno è ora possibile: installare un nuovo OS, ottimizzare la procedura di aggiornamento firmware, supportare SMS, integrare una ...

Windows 10 on ARM : in arrivo un’interfaccia Mobile : Il progetto di Windows 10 on ARM su Lumia 950XL continua la sua crescita e questa volta si parla di introdurre un’interfaccia grafica idonea al dispositivo. Windows 10 on ARM UI Nel precedente articolo abbiamo parlato della possibilità di ricevere messaggi di testo, insieme all’idea di Gustave Monce di creare un’interfaccia per la gestione delle chiamate. Nonostante il progetto abbia riscosso molti successi durante il bypass dei vari problemi di ...