Samantha Cristoforetti ai comandi della missione NEEMO23

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L'astronauta dell'Esa e capitano pilota dell'Aeronautica Militare,ha cambiato la sua tuta spaziale con la muta da sub diventando il comandanteinternazionale di ricerca ed esplorazione sottomarina(NASA Extreme Environment Mission Operations)durata di 10 giorni (dal 10 al 20 giugno 2019), sul fondo dell'Oceano Atlantico.Durante la spedizione @Astroè a capo di una squadra di quattro "acquanauti" che vive e lavora nell'unica stazione di ricerca sottomarina al mondo, l'Aquarius reef base, un habitat che si trova 20 metri sott'acqua nei pressi di Key Largo, in Florida (Usa). Si tratta di un ambiente sottomarino, ideale per addestrare gli astronauti alle future missioni sulla Luna e su Marte, simulare le passeggiate spaziali e portare avanti esperimenti di ricerca marina sotto la guida del dipartimento di Scienze...

