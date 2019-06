Mai senza carica l’iPhone 2019 più piccolo? Quanto migliorerà la batteria

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - matrimonio riparatore - senza Conte? - : L'incontro tra Salvini e Di Maio suggella la fase 2 del governo. Niente voto: troppo pericoloso. Meglio essere a Palazzo Chigi e resistere

Mercatone Uno - Luigi Di Maio : “Per i 1800 dipendenti senza lavoro subito la cassa integrazione” : Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook un "emendamento al Dl Crescita, all'esame del Parlamento, che amplia i benefici del Fondo per le vittime di mancati pagamenti anche ai fornitori di Mercatone Uno". Ha inoltre aggiunto che sbloccherà la cassa integrazione per i 1800 dipendenti rimasti senza lavoro.Continua a leggere

Matteo Salvini - il suo piano di battaglia da Nord a Sud con Meloni e Berlusconi. Luigi Di Maio senza scampo : Dopo aver ribaltato - con l' exploit delle Europee - il risultato del 4 marzo di poco più di un anno fa, ha scelto il pressing asfissiante a tutto campo: sicurezza, pace fiscale, Tav, sblocca appalti, autonomia, stralcio del Salva-Roma, Rai e "appalto" delle trattative con l' Europa. Il cronoprogram

Luigi Di Maio - Emiliano Fittipaldi lo inchioda : "M5s - crollo senza precedenti nella storia politica" : "Per la prima volta nella storia repubblicana un partito, il Movimento 5 Stelle, ha perso più del 50 per cento dei voti in un anno". Emiliano Fittipaldi, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, snocciola questi dati e riflette: "Silvio Berlusconi ci ha messo 25 anni, Matteo Renzi ce ne ha mes

Di Maio rimette agli iscritti il suo ruolo - ma senza di lui Salvini chiuderebbe il Governo : Che le elezioni europee fossero un appuntamento importante anche per la vita del Governo era un dato di fatto. Una tornata elettorale di questo genere, infatti, non poteva non avere ripercussioni anche sull’Esecutivo che si regge su un contratto di Governo siglato dai due leader di due partiti che erano avversari nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018 e che lo sono stati anche alle europee. La netta affermazione di Salvini e ...

Se anche tu dai senza Mai ricevere - forse sei troppo generosa e sacrifichi te stessa : Cosa significa essere generosi? Stando al dizionario, la generosità indica altruismo, prontezza al perdono, nobiltà d’animo. Ma quand’è che, invece, si trasforma in vero e proprio sacrificio? Le persone che danno molto, anche senza ricevere nulla in cambio, sono sicuramente generose. Una qualità importantissima, che caratterizza alcuni individui fin dalla nascita, e che in altri, cresce man mano nel tempo, alimentata dalla maturità e ...

M5s - Fattori : “Di Maio? Non ha forza come leader - non è Berlinguer. Ha troppi ruoli senza farne bene nessuno” : “Dimissioni di Luigi Di Maio? Mercoledì ci sarà l’assemblea del M5s, nonostante io sia mesi che non partecipo perché sono ancora sotto giudizio dei probiviri. Ma questa volta sento la responsabilità di partecipare, perché è il momento in cui tutti dobbiamo esserci. E io rappresento la voce di quelli che già da tempo avevano chiesto un cambio di rotta“. Sono le parole della senatrice del M5s, Elena Fattori, intervistata a ...

Vittorio Sgarbi affondo a Di Maio : “E’ una nullità - senza il reddito avrebbe preso il 3%” : Vittorio Sgarbi dopo i risultati delle europee, affonda pesantemente il colpo contro Di Maio “senza il reddito di cittadinanza (concesso a poche settimane dal voto, configurando, nei fatti, un vero e proprio voto di scambio) il M5S avrebbe preso il 3%”. Vittorio Sgarbi la pensa così su Luigi di Maio e compagnia cantante. La sonora batosta delle Europee dei … Continue reading Vittorio Sgarbi affondo a Di Maio: “E’ ...

Mercatone Uno - Calenda : “È mancata cura e presenza di Di Maio”. Commissari : “Valutiamo soluzioni per salvare posti” : Nonostante la scelta della Shernon holding come compratore di Mercatone Uno risalga al maggio 2018, quando era ancora ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda torna ad attaccare Luigi Di Maio per la vicenda del fallimento della catena di distribuzione di mobili. “Le parti avrebbero potuto constatare tempestivamente l’inadempimento se vi fosse stato da parte del Ministro in prima persona un impegno politico“, scrive in una nota ...

Luigi Di Maio senza vergogna - insulta Matteo Salvini : "Come Juncker. Sovranista Rolex e caviale" : Altro giro e altro regalo? No, altro insulto. Dopo averlo invitato a dire "meno stronz***" alla viglia, Luigi Di Maio, come un disco rotto, torna ad attaccare Matteo Salvini. L'occasione è un'intervista per la chiusura della campagna elettorale concessa al Corriere della Sera, nel corso di #Corriere

Ritocchi emozionali e senza bisturi : ecco il lifting 3.0 secondo il chirurgo estetico Mauricio De Maio : Com'è cambiato il rapporto medico/paziente?Quali domande fare a un chirurgo estetico?Quali sono oggi le zone più richieste per un ritocco?Cos'è l'effetto teck neck?Come s'interviene nella zona del mento, oggi molto richiesta?Cos'è la mappatura del viso?Da che età è consigliato il ricorso ai filler dermici?Quanto dura oggi l'effetto di un trattamento estetico?Ritocchi estetici: qual è l'obiettivo n.1?Qual è il futuro della medicina estetica?La ...

"Decreto famiglia senza coperture". Tria blocca Di Maio - ma i 5 stelle rilanceranno dopo le Europee : In una stagione di vacche magrissime anche un miliardo diventa una cifra sulla quale non sono ammessi slanci euforici nè tantomeno azzardi. L’estrema prudenza di Giovanni Tria ritorna, ancora una volta, a frenare la necessità, anche elettorale, dei 5 stelle che per portare a traguardo il decreto sulla famiglia vogliono utilizzare un miliardo di risparmi previsti dalla spesa per il reddito di cittadinanza. Fosse stata una ...

Ho visto l’ultima puntata di Game of Thrones senza aver Mai visto le altre : Primo Levi scrisse che “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, ed è con in mente questa citazione sulla Shoah indebitamente estrapolata e nessuna particolare aspettativa nell’animo che mi appresto a partecipare al mio battesimo del fuoco. Non ho mai visto Game of Thrones, nemmeno una puntata, per quel che ricordo nemmeno un trailer. Non vorrei farne una questione di ordine cosmologico: è andata così, e non tanto per uno di ...

Matteo Salvini - la mossa per ottenere la benedizione di Donald Trump e diventare premier senza Luigi Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Il vicepremier leghista sarebbe pronto alla crisi e a tornare al voto a settembre per candidarsi premier del centrodestra. A darne conferma, riporta La Repubblica in un retroscena, sarebbe la visita a Washington, del leader della Lega. Con ogni pro