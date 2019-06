Far lavorare di più i francesi | la vera sfida della fase 2 di Macron

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) C’è poco da fare gli altezzosi come madame Edith Cresson, l’unica donna (socialista) arrivata a Matignon alla guida del governo (per una scaltrissima scelta dell’allora presidente Mitterand per fare le scarpe a Giscard d’Estaing), che negli anni Ottanta, quando la si intervistava sul boom economico delle cosiddette Tigri asiatiche, dal Giappone alla Corea, non trovava di meglio da dire che gli asiatici, tutti, erano solo delle formiche, lavoratori inquadrati e gerarchizzati, vuoi mettere la brillantezza e la produttività del sistema economico francese!Com’era prevedibile e come ricorda uno studio recentissimo dell’Ocse, la Corea (che, detto tra parentesi, ha spopolato un paio di settimane fa a Cannes con il film “Parasite” del regista Bon-Joon-ho che ha vinto la Palma d’oro), in questo trentennio, è diventato il ...

