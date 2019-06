Cocktail a base di caffè per l' estate

gqitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Le regole dell’, soprattutto quando si tratta di vacanze, sono semplici: è sempre il momento giusto per un buon caffè, è sempre il momento giusto per un buon. O almeno così sembra suggerire Nescafé, che con la bella stagione ormai ufficialmente ai blocchi di partenza ha deciso di proporre una serie di drink analcolici ispirati appositamente alle diverse mete che potremo raggiungere nelle prossime settimane. Tutti rigorosamente con un tocco del suo caffè solubile, il celebre Nescafé Classic, utilizzato in questo caso per dare vita a un ghiaccio speciale. Per un brindisi fresco e rinvigorente, da gustare in riva al mare o sulla vetta di una montagna. Un’davvero esotica Tra una visita alle rovine dell'antica civiltà azteca e un tour culinario tra le sue piccanti specialità, chi è pronto a partire in ...

RioGrandeRistor : Qual è cocktail brasiliano che TI PIACE di più? ???? Ogni sera i cocktail alla base di frutti esotici e non solo! ??????… - foodimmersions : ??SAVE THE DATE?? ??SPEZIAMO?? Una serata dedicata al magico mondo delle Spezie! Dove??? Al Fronte mare in viale Tries… - ProseccoDOC : A #Cagliari sorge Biffi, un cocktail bar dove si respira un'atmosfera d'altri tempi. Qui, i #miscelati estivi a bas… -