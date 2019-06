01 Brutti | poveri ma dignitosi

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019) «Lord Brummel, a Brighton si dice ci sia un uomo più elegante di lei. Tutti si girano a guardarlo, da tanto è elegante.» «Dunque non è più elegante di me» taglia corto Brummel, rimettendosi a leggere il giornale. Fino al 1700 gli uomini avevano addosso mille stoffe e colori diversi. Pareva ogni giorno carnevale, finché Dio mandò il secondo messia: lord Brummel. Brummel si guardò attorno, disse “dai raga, non vi si distingue dalla fica, diamoci una rassettata” e decretò che l’uomo doveva essere sobrio, neutro e uguale agli altri. Era un messaggio estetico molto potente: un minimo comune multiplo estetico che concentrava al massimo l’attenzione su educazione e atteggiamento. Permetteva alle donne di emergere (perché diciamocelo, i colori stan meglio a loro) e soprattutto trasmetteva una sensazione molto forte. All’improvviso non contano più età, reddito, colore della pelle, orientamento ...

Emilystellaemi2 : @GRAZMORGANGRACE @gattosulpacco @Rita27546 Sì è proprio così, a loro non importa se siamo ricchi o poveri, belli o… - DanilaScurria : RT @Pierorezzacapa: @pdnetwork Brutti pdioti, Enrico era un comunista convinto! Voi invece siete dei liberisti del Ca**o, che odiate i lavo… - Sosfigatto : RT @Pierorezzacapa: @pdnetwork Brutti pdioti, Enrico era un comunista convinto! Voi invece siete dei liberisti del Ca**o, che odiate i lavo… -