Taranto | esplode portellone di un furgone in fiamme | muore un Vigile del Fuoco di 54 anni

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa in provincia di, precisamente nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, dove i Vigili delsono intervenuti per spegnere un incendio di unparcheggiato in una masseria. Al momento non si conoscono le cause del rogo che purtroppo è costato la vita ad un pompiere di 54, Antonio Dell'Anna. L'uomo, insieme ai colleghi, si era recato sul posto: giunto nei pressi deldel mezzo, questo è esploso travolgendolo e ustionandolo in maniera grave. Per lui non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate e le ustioni ne hanno provocato il decesso....

fattoquotidiano : Taranto, esplode portellone di un camion in fiamme: morto un vigile del fuoco - MediasetTgcom24 : Taranto, esplode portellone camion: muore vigile del fuoco #taranto - Gazzettino : Taranto, #esplode portellone di un camion incendiato: muore vigile del fuoco -