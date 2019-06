Napoli | Noemi è tornata a casa | la bimba ferita a piazza Nazionale dimessa dal Santobono

Napoli - Noemi ferita in strada dal sicario : la bimba dimessa dall'ospedale - torna a casa : Noemi, la bambina di quattro anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio, ha lasciato l'ospedale Santobono ed è tornata a casa a Poggioreale, poco distante da...

Napoli - Noemi ha lasciato la Rianimazione : Ha lasciato la Rianimazione ed è pronta a trasferirsi in un reparto per l’assistenza riabilitativa post intensiva, dove potranno essere accolti anche i suoi genitori. Noemi, la bimba di quattro anni, ferita per errore lo scorso 3 maggio in un agguato camorristico in piazza Nazionale, a Napoli, ha rischiato la vita: dopo sette giorni di coma indotto, si è svegliata. Ma la prognosi è stata sciolta dai medici dell’ospedale Santobono solo il 20 ...

Bambina ferita - l'Italia applaude Napoli : ecco gli angeli che hanno salvato Noemi : È un gruppo di camici bianchi di grande valore, dell'ospedale Santobono e non solo, ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la...

Sparatoria a Napoli - la nonna di Noemi : “E' avvenuto un miracolo” : In collegamento a "Pomeriggio Cinque" anche il marito Alessandro: “Ci siamo accorti del ferimento della piccola solo dopo 20 minuti”

Napoli : la piccola Noemi è fuori pericolo : La piccola Noemi è finalmente fuori pericolo. A dare la notizia sono stati i medici dell'Ospedale Santobono, dove è ricoverata dal 3 maggio scorso quando rimase ferita in un agguato di Camorra a Napoli, all'angolo tra piazza Nazionale e via Matteo Andrea Acquaviva. I medici hanno finalmente sciolto la prognosi: "La piccola è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ...

Napoli - la piccola Noemi fuori pericolo : 14.30 La piccola Noemi, ferita in un agguato lo scorso 3 maggio a Napoli, non è più in pericolo di vita. Noemi "è sveglia,cosciente e si alimenta autonomamente. Respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta": è quanto annuncia il bollettino dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.