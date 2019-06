Motori – Citroën dà l’opportunità di imparare a guidare già a 10 anni

sportfair

(Di martedì 11 giugno 2019) Per i suoi 100si rivolge ai più giovani con il programma di apprendimento della guida YOUNG DRIVER, si impara agià a partire dai 10di etàpresto significameglio. I conducenti che hanno seguito le guide assistite hanno meno incidenti degli altri: infatti, gli allievi che hanno avuto lezioni in giovane età hanno in media il 60% di incidenti in meno quando sono davvero al volante. In Francia, con la guida assistita, i giovani dai 15in su possono iniziare prima rispetto a chi ha un’età maggiore. Ora anche i più giovani possonodai 10, con “YOUNG DRIVER BY”! Questo programma di apprendimento ha già riscontrato un grande successo nel Regno Unito, con 700.000 lezioni già impartite. Per la prima volta in Francia, Young Driver parte il 15 giugno, in collaborazione esclusiva con. Ecco ...

