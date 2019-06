Meteo | ultimi temporali al nord | da giovedì caldo torrido

Meteo Veneto : Maggio 2019 il più freddo degli ultimi 27 anni : Un Maggio che sembra novembre, e i dati delle centraline Meteo non smentiscono. Anzi. E’ stato il mese di Maggio piu’ freddo degli ultimi 27 anni in regione, secondo le elaborazioni statistiche dell’Arpav. Lo scarto delle temperature medie mensili rispetto alla media ha raggiunto in molte zone valori intorno ai -4 gradi, che rendono ne fanno appunto il Maggio piu’ freddo in assoluto degli ultimi 27 anni, scalzando il ...

Estate 2019 - le previsioni Meteo : sarà la più fredda degli ultimi anni : È un maggio decisamente anomalo. E freddo, con un maltempo che non si abbatteva con questa intensità sull’Italia da almeno 30 anni, dicono gli esperti. Eppure, stando al calendario e nonostante della primavera si siano perse le tracce, tra un mese dovrebbe arrivare l’Estate… Già, l’Estate. Arriverà, con grande lentezza ma arriverà. Ma come sarà quest’anno la stagione più agognata da tutti e che è sinonimo di sole, mare e vacanze? Procediamo per ...

Meteo - è il 15 maggio più freddo degli ultimi 50 anni : A Roma 11 gradi di massima, non succedeva dagli anni Settanta. L'esperto: "Questo mese entrerà nella storia a livello termico"

Meteo : irrompe il maestrale - ultimi rovesci al sud. Oggi piu' fresco ovunque! : Il fronte instabile che ieri ha attraversato gran parte del centro-nord, causando notevoli disagi per via della grandine (come potete vedere dalle varie news pubblicate), sta ora portando gli ultimi...

Meteo 25 APRILE - Italia contesa tra SOLE e qualche PIOGGIA. Ultimi aggiornamenti : Roma - Nella giornata del 25 APRILE l'Italia si troverà a metà strada tra una vasta area di bassa pressione atlantica ed un promontorio anticiclonico sub tropicale. Ne conseguirà un METEO a due velocità per l'Italia. Le regioni settentrionali saranno piu' coinvolte da moderati venti instabili legati alla depressione con perno sul Regno Unito. Qui ci sarà la possibilità di qualche acquazzone o breve ...

Meteo : ultimi scampoli di bel tempo - si avvicina la depressione algerina! : Ultime ore di bel tempo sulla nostra penisola dopo qualche giorno di dominio anticiclonico responsabile del ritorno del Sole dopo tanta pioggia. Una depressione piuttosto intensa situata sull'Algeria...

Previsioni Meteo Pasqua : l'alta pressione potrebbe resistere - ecco gli ultimi aggiornamenti : La lunga fase instabile che ha caratterizzato finora gran parte di Aprile sta per concludersi lasciando spazio ad un periodo più stabile e anche più mite sotto il profilo termico. Nei prossimi...