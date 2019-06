Merano | albero si spezza e cade sui turisti | gravissimi una 24enne e il figlio di 3 anni

blogo

(Di martedì 11 giugno 2019) Due persone sono rimaste ferite in modo gravissimo a, dove a causa del maltempo unè crollato oggi pomeriggio sulle Passeggiate d'Inverno all’altezza del caffè Darling. La grossa conifera,ta in due dal forte vento, ha colpito duetedeschi che stavano passando in quel momento, una donna di 24e suodi 3, ferendoli gravemente. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di, mentre il piccolo è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Bolzano.Le condizioni dei duetedeschi sarebbero gravissime. A diffondere le immagini dell'crollato è stato il quotidiano locale Alto Adige.precipita su unʼauto nel Frusinate: due ragazzi morti Frosinone:su auto all'altezza di Castrocielo lungo la Casilina Nord. Il personale del 118 non ha potuto fare ...

