Casting per uno short film su Sigmund Freud e per un progetto artistico a Ostia

Casting per lo spettacolo Liolà - con Sergio Assisi - e per alcune produzioni teatrali : Sono attualmente aperte le selezioni di giovani attrici per Liolà, commedia di Luigi Pirandello. Tra gli interpreti principali Sergio Assisi, Roberta Giarrusso e altri noti attori e attrici. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per nuove produzioni teatrali del Tappeto Volante, che verranno poi messe in scena a Napoli. Liolà Per la realizzazione dell'importante spettacolo teatrale dal titolo Liolà, di Luigi Pirandello, sono in corso le ...

Casting Avanti un Altro provini a Bari e Ancona per la nuova edizione : Casting Avanti un Altro provini tra giugno e luglio. La stagione televisiva 2018/2019 è finita e Paolo Bonolis e Luca Laurenti possono essere soddisfatti del bilancio più che positivo di Ciao Darwin 8 e Avanti un Altro. Proprio per quest’ultima trasmissione si pensa già alla nuova edizione che partirà ...

Casting per un film prodotto da Indyca e uno spettacolo : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di figure varie finalizzati alla realizzazione di un film prodotto da Indyca e S2R, la cui trama è focalizzata sulla interessante figura di una giovane atleta somala che prese parte alle Olimpiadi di Pechino. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per un importante spettacolo diretto dal regista Emanuele Bosu. Un film Per un nuovo film dal titolo Samia e incentrato sulla figura di ...

Casting per un film prodotto da L/D Production Company - da girare in Piemonte : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e figuranti speciali, per realizzare un nuovo film, diretto dal regista Roberto D'Antona e prodotto da L/D Production Company, da girare in Piemonte. Il film e le richieste Per un film prodotto da L/D Production Company, con il supporto di DRN Store e Sidermetal, sono aperte le selezioni per la ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate nei mesi di agosto e ...

Casting per lo short film 'È Solo Una Storia' e uno spot pubblicitario : Sono attualmente in corso le selezioni di ragazze, per un ruolo da protagonista principale, finalizzate alla realizzazione del cortometraggio È Solo Una Storia, diretto da Emilia Natali. Le riprese verranno poi effettuate in provincia di Roma, per l'esattezza nei pressi del Lago di Nemi. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici finalizzate a realizzare un interessante spot pubblicitario per una concessionaria, a cura di ...

Anti-Monitor sarà davvero il villain di The Flash 6? Casting aperti prima del ritorno sul set : L'astinenza da serie tv finirà con il ritorno dei cast sul set per i nuovi episodi e con il prossimo Comic-Con 2019, fino ad allora dovremo cercare di rimanere a galla andando a caccia di spoiler e cosa ci può essere di più importante per i fan in attesa di The Flash 6 del volto del villain dei nuovi episodi? Niente, ne siamo sicuri, e anche TvLine lo sa bene ed ecco perché ha alzato il velo su quelli che sono i Casting per cercare il volto del ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano Casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Casting per il programma One Million Restaurant con Alessio Pizzi : Sono aperte le selezioni per un nuovo programma televisivo da titolo One Million Restaurant. Verranno selezionate 16 squadre di concorrenti, composte ciascuna da 8 elementi, che riceveranno un compenso per ogni settimana di partecipazione. La squadra vincitrice riceverà poi 1 milione di euro per l'apertura di un ristorante. Il programma Sono partite le selezioni per One Million Restaurant, un nuovo programma televisivo che verrà condotto dal ...

Casting per un film prodotto da Odu Movies e per modelle per 'Marie Claire' e Ovs : Casting attualmente aperti per attori e comparse per un film prodotto dalla casa di produzione cinematografica indiana Odu Movies. Le riprese verranno effettuate tra Lucca e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di aspiranti modelle di tipo professionistico, da parte della rivista Marie Claire e del marchio Ovs. Un nuovo film Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e comparse (solo uomini) per la ...

Casting per un film prodotto da Palomar e per la trasmissione 'Sicilia Cabaret' : Sono aperti i Casting per un film prodotto da Palomar, in sinergia con Apulia film Commission, le cui riprese verranno poi effettuate nell'ambito della Puglia. Sono inoltre in corso le selezioni, finalizzate alla ricerca di comici siciliani, per la trasmissione televisiva dal titolo Sicilia Cabaret. Il programma è ideato dal duo comico 'Matranga e Minafò', noto soprattutto per la partecipazione a Made in Sud. Un film Per la realizzazione di un ...

Casting per una serie TV per la RAI con Alessio Boni e progetti di 'Teatro di Documenti' : Casting aperti per la ricerca di comparse per una serie TV prodotta da Moviheart in sinergia con RAI Fiction, e per la ricerca di attori e attrici per alcune produzioni del Teatro di Documenti di Roma per la prossima stagione teatrale. Enrico Piaggio, un sogno italiano Per la realizzazione di una importante serie televisiva dal titolo Enrico Piaggio. Un sogno italiano, incentrata sulla vita del noto imprenditore, sono attualmente aperte le ...

Casting di Cineworld per 2 nuovi film e di Endemolshine per 'La Pupa e il Secchione' : Casting tuttora in corso, curati da Cineworld Roma, per due progetti cinematografici della massima importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per quanti intendono partecipare in qualità di concorrenti al ritorno in TV del noto talent dal titolo La Pupa e il Secchione, che verrà poi trasmesso dai canali di Mediaset. Cineworld Roma Sono attualmente in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di due importanti progetti di ...