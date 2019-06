Berlinguer | non ti ho voluto bene allora | per impazienza Te ne voglio tantissimo oggi

Berlinguer non era un protogrillino : No, non siamo stati degni eredi di Enrico Berlinguer. Lo abbiamo agitato come una bandiera a ogni anniversario, ne abbiamo citato “ad usum delphini” le interviste più importanti, abbiamo usato le sue frasi nei comizi per strappare un applauso in più. Eppure, di quella lezione abbiamo conservato poco o nulla.Nei gesti della nostra generazione, nelle modalità in cui abbiamo organizzato i nostri partiti, nella ...

La discussa intervista del Tg2 a Salvini : "Il 34% non lo prese neanche il Pci dopo la morte di Berlinguer" : La giornalista dimentica la vittoria di Renzi nel 2014 e l'ex premier sbotta: "A che punto è arrivata la mistificazione..."

M5s - Fattori : “Di Maio? Non ha forza come leader - non è Berlinguer. Ha troppi ruoli senza farne bene nessuno” : “Dimissioni di Luigi Di Maio? Mercoledì ci sarà l’assemblea del M5s, nonostante io sia mesi che non partecipo perché sono ancora sotto giudizio dei probiviri. Ma questa volta sento la responsabilità di partecipare, perché è il momento in cui tutti dobbiamo esserci. E io rappresento la voce di quelli che già da tempo avevano chiesto un cambio di rotta“. Sono le parole della senatrice del M5s, Elena Fattori, intervistata a ...

Rai3 - Berlusconi rimprovera la Berlinguer : «Troppe interruzioni - la tv non si fa così» : Silvio Berlusconi, Cartabianca Siparietto tra Silvio Berlusconi e Bianca Berlinguer in diretta su Rai3. Ieri sera il leader di Forza Italia, intervenuto in studio a Cartabianca, ha rifilato una bacchettata ‘televisiva’ alla conduttrice del talk show, rea – a suo giudizio – di averlo interrotto troppe volte durante l’intervista in cui erano stati affrontati i temi d’attualità politica. Al termine del confronto ...