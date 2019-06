Roma | esplosione in Comune a Rocca di Papa | feriti sindaco e dipendenti | evacuato il

Roma - esplosione in una villetta : 1 morto : 20.51 esplosione e fiamme in una villetta di via Ciro Trabalza, in zona Massimina, alla periferia di Roma . Nella villetta di due piani abitano quattro nuclei familiari. All'interno della costruzione è stato trovato il corpo di un anziano. La deflagrazione sarebbe partita dal seminterrato. Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri della stazione Ponte Galeria e di Ostia.

Roma - esplosione in un appartamento : Roma, 27 mag. - (AdnKronos) - esplosione in un appartamento in via XX Settembre a Roma. La casa, adibita a B&B, alle 13,15 era vuota, dato che i turisti erano fuori per un'escursione. Tanta paura, ma nessun ferito. Ancora non sono chiare le cause dell'esplosione, ma lo scoppio ha provocato il crollo