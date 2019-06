Nola | Gaetano Minieri è il nuovo sindaco della città

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) 'Sono pronto a mettermi in campo per, la mia, perchè sono convinto che con una buona squadra di governo la nostra amatapossa uscire dal degrado in cui versa. Non abbiamo una ricetta miracolosa o una bacchetta magica, non sogniamo fantasmagoriche utopie, ma lavoreremo duro per ridare decoro e dignità al territoriono, evitando di cedere il passo a personalismi e/o aspirazioni individuali. Daremo tutto il nostro meglio perchètorni ad essere libera e grande'. Con queste parole Geatano, candidato alla carica diper le elezioni amministrative di, aveva esordito nel discorso inauguralecampagna elettorale cittadina. Le stesse parole che l'ingegnere proprietariostruttura ricettiva hotel/ristorante 'Villa' ha ribadito durante la scorsa notte, nel corso dei primi festeggiamenti, quando gli è giunta la notizia che al secondo ...

