MXGP | Mondiale 2019 | Tim Gajser procede a suon di doppiette e vuole la fuga | Cairoli deve

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tim Gajser va in testa con 13 punti su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - GP Russia MXGP 2019 : Tim Gajser vince in gara-1 e va in testa al Mondiale - Cairoli soffre ed è 12° : Tim Gajser si aggiudica gara-1 del Gran Premio di Russia 2019 e prolunga a quota 5 la sua striscia di vittorie di manche consecutive dopo le doppiette in Portogallo e in Francia. Lo sloveno della Honda è partito a razzo dal cancelletto di partenza ed ha portato a casa l’Holeshot, conducendo poi la corsa fino alla fine nonostante la costante pressione della Yamaha dello svizzero Arnaud Tonus, secondo sul traguardo a 2″7 di ritardo dal ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - Mondiale MXGP 2019 : Jeffrey Herlings torna in gara! Il Campione in carica correrà nel GP Russia - sfida a Cairoli e Gajser : Jeffrey Herlings tornerà in gara in occasione del GP Russia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP che andrà in scena nel weekend del 7-9 giugno a Orlyonok. Il Campione del Mondo in carica ha saltato tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio subito in allenamento, il 25 gennaio si era fratturato il piede destro ad Albaida (Spagna) e aveva così dovuto rinunciare alle prime tappe del campionato. Il 24enne olandese monterà in sella ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tony Cairoli in testa - Gajser ora è a -10! : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...