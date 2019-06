Gli auguri di De Laurentiis ad Ancelotti su Sky

Katia Ricciarelli : "Pippo Baudo? Mi è dispiaciuto non fargli Gli auguri personalmente" : Katia Ricciarelli, ospite, oggi, lunedì 10 giugno 2019 di 'Vieni da me' su Rai1, ha risposto alle 'Domande al buio', lette dalla padrona di casa, Caterina Balivo. La cantante lirica ha ricordato gli anni del matrimonio con Pippo Baudo, naufragato, dopo 18 anni d'amore: Sono stati 18 anni. Abbiamo avuto momenti molto belli. Ma se non c'è frequentazione, o non si parla la stessa lingua, qualcosa si rompe inevitabilmente. ...

Nadia Toffa compie 40 anni : Gli auguri dei vip e il suo grande ‘Grazie’ via social : Nadia Toffa compie quarant’anni e, nonostante le precarie condizioni di salute di quest’ultimo periodo (ha dovuto saltare anche l’ultima puntata stagionale de Le iene), ha comunque voluto festeggiare con i suoi follower per quanto sia in suo potere fare. La conduttrice bresciana, infatti, ha voluto dedicare un post a tutti coloro che le hanno fatto gli auguri e ringraziare chi si è ricordato di lei oggi. Il post di Instagram in ...

"Campione di onestà e umanità". Al Bano e Gli auguri di buon compleanno a Pippo Baudo - : Carlo Lanna Al Bano invia un sentito augurio di buon compleanno a Pippo Baudo a Storie Italiane, intanto Rai Uno si appresta a festeggiare il celebre conduttore tv La tv italiana sta per festeggiare le 83 primavere e i 60 anni di carriera di Pippo Baudo, uno dei presentatori più celebri e amati dal pubblico che ha segnato un’epoca. E in vista del suo compleanno, è Al Bano che rivolge a Pippo Baudo i suoi auguri più sentiti in un ...

Il PSG saluta Buffon : «Un gentiluomo - ti auguriamo il meGlio» : «Un gentiluomo dentro e fuori dal campo e uno straordinario compagno di squadra. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto grande Gianluigi Buffon». Il Psg saluta così Gigi Buffon, ufficializzando la scelta di non rinnovare il contratto con l’ex portiere della Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato […] L'articolo Il PSG saluta Buffon: «Un gentiluomo, ti auguriamo il meglio» è ...

Festa della Repubblica - Buon 2 Giugno 2019 : IMMAGINI - VIGNETTE - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per Gli auguri : Il 2 Giugno 2019 si celebra la 73ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su ...

Auguri Iliad! L’operatore tira le somme del suo 1° anno e festeggia neGli Iliad Store : Iliad compie il suo primo anno in Italia tirando le somme di quanto fatto finora e festeggiando presso gli Iliad Store: ecco date e orari delle iniziative pensate per gli utenti. L'articolo Auguri Iliad! L’operatore tira le somme del suo 1° anno e festeggia negli Iliad Store proviene da TuttoAndroid.

Chiara Ferragni potrebbe essere incinta : Fedez sui social le fa Gli auguri (RUMORS) : Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate sui social. Lui famoso rapper, lei influencer con più di 16 milioni di follower su Instagram. I due sono spesso al centro delle notizie per via dei loro sfarzosi viaggi, per le feste di compleanno da sogno e più in generale per la loro vita da sogno. Solo pochi giorni fa, Chiara ha compiuto gli anni e per festeggiare ha deciso di affittare il parco divertimenti di Gardaland. Le critiche ...

Oggi si ricorda Santa Rita da Cascia : IMMAGINI - FRASI e VIDEO per Gli auguri di buon onomastico : Rita nasce nel 1381 a Roccaporena vicino Perugia. Cresciuta nel timore di Dio accanto agli anziani genitori, ne rispetta a tal punto l’autorità da accantonare il proposito di ritirarsi in convento e accettare di sposarsi con Paolo di Ferdinando, un uomo violento che una sera è trovato ucciso ai margini di una strada. I figli, già grandicelli, giurano di vendicarlo. Dopo aver tentato inutilmente di dissuaderli, Rita trova il coraggio di ...

Al Bano riceve Gli auguri di Loredana e Romina - : Francesca Rossi Al Bano Carrisi, il “leone di Cellino”, racconta di aver ricevuto gli auguri di compleanno dalle donne della sua vita, Loredana e Romina e parla dei suoi progetti Al Bano Carrisi ha compiuto 76 anni il 20 maggio, ma la sua vita intensa non smette di appassionare ammiratori e curiosi. In collegamento nel giorno del suo compleanno con il programma di Rai Uno “La Vita In Diretta”, il cantante pugliese ha raccontato ...

Gli auguri di buon compleanno su Facebook diventano Storie : 5 consigli per lasciare il segno : Tra le opzioni più apprezzate su Facebook c’è da sempre il calendario eventi, che ricorda, tra le altre cose, i compleanni degli amici. Ogni giorno, milioni di persone si affidano a questa funzionalità per far sentire il proprio affetto ad amici e parenti in un giorno speciale. Oggi, nella scelta tra il messaggio privato e il post pubblicato in bacheca, c’è un’opzione in più per scambiarsi gli auguri in modo personalizzato e creativo: le Storie ...