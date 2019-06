E3 2019 | Commander Keen torna su iOS e Android

E3 2019 : Borderlands 3 torna protagonista in un nuovo trailer - disponibile ora il DLC Commander Lilith & The Fight For Sanctuary di Borderlands 2 : La conferenza E3 2019 di Microsoft sta continuando in questi minuti e nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per Borderlands 3.Nello specifico, è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'esplosivo sparatutto.Ma non solo, in questa occasione è stato anche annunciato che il DLC di Borderlands 2, Commander Lilith & The Fight For Sanctuary, che farà da ponte narrativo per Borderlands 3, è ora disponibile.Leggi altro...