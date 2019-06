Calciomercato Napoli | obiettivi per l’attacco | Rai | “Icardi non gradisce la destinazione

Calciomercato Napoli - si complica l’affare Veretout : anche l’Arsenal sul centrocampista [DETTAGLI] : Nelle ultime ore, quello che sembrava un affare in discesa per il Napoli rischia di complicarsi seriamente. Su Jordan Veretout, obiettivo di mercato dei partenopei, infatti, sono piombate diverse squadre. L’Atalanta in primis sembra aver fatto i primi tentativi per arrivare al centrocampista francese, valutato non meno di 25 milioni. Secondo quanto riporta l’Équipe, si sarebbe fatto vivo anche l’Arsenal. Il regista ...

Calciomercato domenica 8 giugno : Cagliari - spunta Eder. Juve-Sarri - ci siamo. Napoli su Lukaku : Calciomercato 9 giugno- Tutto pronto per le trattative di oggi domenica 9 giugno. Accordo imminente tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Barella. Cagliari: Barella ad un passo dall’Inter. Il club isolano incasserà circa 45 milioni di euro complessivi. spunta Eder come nuova contropartita tecnico. Il giocatore potrebbe gradire la destinazione […] L'articolo Calciomercato domenica 8 giugno: Cagliari, spunta ...

Calciomercato Atalanta - tentativo per Veretout : si prova la beffa al Napoli : Calciomercato Atalanta – Stagione incredibile per l’Atalanta che ha staccato il pass per la prossima Champions League, adesso l’obiettivo è costruire una squadra sempre più competitiva. Il Calciomercato si infiamma sia in entrata ed uscita, da valutare le situazioni di Zapata e Ilicic mentre in entrata previsti innesti importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’ultima grande idea porta ...

Calciomercato Napoli - Repubblica : “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere” : Calciomercato Napoli, Repubblica: “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere” Calciomercato Napoli, Repubblica: “Perché il ritorno di Zapata non è da escludere. Il “ritorno del figliol prodigo”, famoso dipinto di Rembrandt, potrebbe realizzarsi con il Vesuvio sullo sfondo ed un ragazzone che ha conosciuto Napoli come sua prima dimora italiana. Parliamo di Duvan Zapata, attaccante dell’ Atalanta che ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ufficializza Di Lorenzo e apre al nuovo centravanti! : Calciomercato Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, e come riportato dal “Corrieredellosport.it”, il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli. Un affare lampo concretizzato nel giro di pochi giorni. Il terzino destro andrà ad arricchire lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Non solo, lo stesso De Laurentiis ha colto […] L'articolo ...

Calciomercato Napoli - occhio allo United : mega offerta per Koulibaly : L’ennesima stagione importante per lui, che da quando è a Napoli è cresciuto tantissimo, rivelandosi uno dei migliori difensori della Serie A e tra i migliori d’Europa. Non per niente, è ormai un habitué vedere accostato il nome di Koulibaly a tante squadre importanti. L’ultima in ordine di tempo è il Manchester United, che secondo il Daily Express ha presentato una mega-offerta al calciatore e agli azzurri. I Red ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United piomba su Koulibaly : pronta un’offerta impossibile da rifiutare : Il Manchester United pronto a fare un’offerta per Kalidou Koulibaly: i ‘Red Devils’ mettono sul piatto 95 milioni, il Napoli valuta il giocatore 150 Le squadre inglesi sono piene di giocatori di talento, ma spesso peccano in fase difensiva. Tanti giovani, giocatori più o meno affidabili e qualche profilo sopravvalutato, rischiano di spezzare i sogni di un top club che si ritrova a fine anno ad aver mancato gli obiettivi ...

Calciomercato Napoli - da Grimaldo ad Almendra fino al sogno Lukaku : Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione. Nel mirino di Giuntoli diversi ruoli: dai terzini ai centrocampisti fino ad un grande attaccante. I partenopei vogliono interrompere l’egemonia della Juventus e De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli lavorano fianco a fianco per i colpi del mercato estivo. Nei piani del Napoli c’è l’acquisto di un terzino sinistro. A destra è arrivato Di Lorenzo, sulla corsia mancina torna ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Calciomercato Napoli - Il Mattino : “Attacco e terzini - il punto su opzioni e trattative” : Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative” Calciomercato Napoli, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative”. “Diversi i profili individuati per rinforzare l’attacco. Lo spagnolo Rodrigo del Valencia, che oltre al Napoli piace a diversi club e innanzitutto al Barcellona, ha parlato del suo futuro dal ritiro con la nazionale spagnola ...

Calciomercato Napoli : James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? : Calciomercato Napoli: James Rodriguez torna al Real. Pronto per gli azzurri? Dopo un anno di voci che si rincorrevano, ora è ufficiale: James Rodriguez non è stato riscattato dal Bayern Monaco. Nonostante le due buone stagioni passate in Baviera, per l’asso colombiano i tedeschi non hanno esercitato l’opzione per il riscatto dopo il prestito biennale, con il trequartista che fa dunque ritorno al Real Madrid, club detentore del ...

Calciomercato Torino - Mario Rui + Verdi : il doppio colpo può arrivare dal Napoli : Calciomercato Torino – Il Torino programma il futuro con l’intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di conquistare la qualificazione in Europa. La squadra è già altamente competitiva ma si cerca il definitivo salto di qualità con due-tre innesti in grado di fare la differenza. Si guarda con attenzione in casa Napoli, arrivano conferme sull’interesse per ...

Calciomercato Napoli - Grimaldo nel mirino - Il Mattino : “Nell’affare anche Mario Rui”. I dettagli : Calciomercato Napoli, Grimaldo nel mirino, Il Mattino: “Nell’affare anche Mario Rui”. I dettagli Calciomercato Napoli, Grimaldo nel mirino, Il Mattino: “Nell’affare anche Mario Rui”. Un altro esterno dopo Giovanni Di Lorenzo arrivato la settimana scorsa dall’ Empoli. Dopo la destra, il Napoli si appresta a completare il reparto anche sull’ out mancino, dove probabilmente Mario Rui lascerà. I ...

Calciomercato Napoli - il PSG fa sul serio per Koulibaly : la richiesta di De Laurentiis è spropositata : Il presidente del Napoli avrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per Koulibaly, finito nel mirino del Paris Saint-Germain Kalidou Koulibaly è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Foto Fabio Sasso/LaPresse Stando a quanto riferito però dai media francese, la richiesta del presidente De Laurentiis sarebbe troppo alta: ...