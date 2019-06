Una Vita anticipazioni | ARTURO diventerà cieco? La terribile scoperta

tvsoap

(Di domenica 9 giugno 2019) La felicità diValverde (Manuel Regueiro) è destinata a svanire in poco tempo nelle future puntate italiane di Una: appena ufficializzerà la sua relazione con Silvia Reyes (Elia Galera), chiedendole di fronte a tutti i vicini di calle Acacias di diventare sua moglie, il Colonnello verrà infatti colpito da improvvisi malori e la sua salute apparirà sempre più precaria. Cerchiamo dunque di comprendere come si arriverà a questa svolta e che tipo di conseguenze avrà… Unaspoiler:sviene Se avete letto in precedenza i nostri post sull’argomento, sapete già chedeciderà di aprire una società per aiutare i soldati ancora non rimpatriati (a causa della guerra persa dalla Spagna contro le Filippine); per tale ragione, l’uomo stringerà una sorta di sodalizio con Esteban Marquez (Jesus Rubio), un giovane che finirà per innamorarsi di Silvia. Durante una ...

