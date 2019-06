“Solo bugie” Giordana Angi | parla il padre e attacca | “Ma quale orfanella”

caffeinamagazine

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo le parole di, arriva la risposta delRodolfo che non manda giù del tutto le dichiarazioni della figlia che l’ha definito unassente. Intervistato da DiPiù Tv, ildiha detto: “Mia figlia, nelle sue canzoni, mi descrive come unassente. Credo che abbia le sue ragioni ma, allo stesso tempo, credo che esageri un po’. Sono stato tutto, ma non unassente. Non mi piace quando fa la vittima, diciamo quando fa l”orfanella’. Mi dà fastidio. La realtà è stata diversa”. La mamma diaveva spiegato quali sono stati i disturbi dei quali ha soffertoa causa della separazione dei genitori. Un periodo che però la ragazza è riuscita a superare alla grande! Rodolfo ha aggiunto che è stato unpresente, che ha dato ogni volta il proprio supporto: “Dopo la separazione, mia moglie riprese a lavorare: essere ...

