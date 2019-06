(Di domenica 9 giugno 2019) La vittima è un pensionato di 83 anni di Cassano Magnago, un paese in provincia di Varese, che atrascorreva le vacanze da oltre cinquanta anni con la sua consorte. Fatale per l'uomo un infarto dovuto probabilmente allo sforzo nel riportare laal sicuro a riva dopo un momento di difficoltà in acqua.