laragnatelanews

(Di domenica 9 giugno 2019) Ilpresenta un innovativo pacchetto di servizi per godersi la bella stagione in sella al proprio scooter o alla propria moto, in tutta tranquillità e sicurezza Sugli scootere Vespa, e sulle moto Aprilia e Moto Guzzi check-up completo e sconti su ricambi e accessori, per partire sereni incontro alle avventure dell’estate. Che sia il tragitto fino alla spiaggia più vicina o il viaggio per raggiungere le isole più lontane, l’estate e le sue avventure bussano alla porta dei motociclisti e di chi prepara il suo itinerario in scooter. Per tutti quelli che vivranno l’estate su due ruote, illancia ilSummer Care 2019 dedicato a tutti i veicoli Aprilia, Moto Guzzi,e Vespa. Fino al 31 luglio sarà possibile mettere a punto e preparare la propria moto o il proprio scooter al pieno utilizzo in sicurezza e serenità. Presso la rete ufficiale ...

laragnatelanews : Programma Estivo “viaggiare sicuri” del Gruppo Piaggio - evyna : Programma Estivo “viaggiare sicuri” del Gruppo Piaggio - caicio43 : RT @GitSpAGrado: la puntata girata a Grado per il programma RAI “A sua immagine” andrà in onda su RAI 1 sabato 29 giugno alle ore 16:40. #… -