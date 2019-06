Fumo in spiaggia | Codacons chiede di estendere il divieto in tutta Italia

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Parte la battaglia legale delper vietare ilsulle spiagge di. Mentre infatti “è alta l’attenzione sul fronte plastica, con numerose amministrazioni che hanno adottato misure per rendere i litorali “plastic free”, sulla questione delinla situazione attuale è a macchia di leopardo, e crea incertezze tra i cittadini e disparità di trattamento,” si spiega in una nota. “Se da un lato è vero che negli ultimi anni si sono moltiplicate le ordinanze comunali che vietano ilin, dall’altro è innegabile che non è stato fatto ancora abbastanza per tutelare la salute dei bagnanti dai rischi connessi ale per difendere l’ambiente – spiega il– Da Sassari a Savona, passando per Lampedusa, Bibione, Ladispoli e Anzio, chi viene colto a fumare inandrà incontro a multe salate, ma nella maggior parte dei lidi ...

FedericoDinca : A #Ladispoli vietato fumare in spiaggia. La #salute, anche per chi è al mare senza dovere subire il fumo altrui, va… - TV7Benevento : H 17,15 / Turismo: Bibione prima spiaggia in Italia libera dal fumo... - viola122 : Vietato #fumare in #spiaggia, multe salatissime a chi accende una #sigaretta. -