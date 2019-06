Chernobyl | una sconvolte teoria a 33 anni dal disastro nucleare | Chi c' era quella

Chernobyl - la Russia vuole girare una contro-serie tv con la sua versione dei fatti : La co-produzione Hbo-Sky Chernobyl , già andata in onda negli Stati Uniti e che debutterà invece da noi il 10 giugno su Sky Atlantic, non solo ha attirato grande apprezzamento da parte del pubblico e della critica ma ha anche riacceso l’interesse nei confronti di un evento tragico eppure dai contorni fumosi com’è stata l’esplosione nucleare dell’aprile 1986. Ma non tutti sono d’accordo con la ricostruzione dei fatti ...

Chernobyl - la Russia ha già pronta la 'contro'serie (con l'incidente causato da una spia USA) : La Russia putiniana non ha apprezzato Chernobyl , la miniserie HBO e Sky che ha registrato grandi successi di pubblico e critica negli USA (tanto da guadagnare il rating più alto mai raggiunto da una serie su IMBD) che andrà in onda da lunedì 10 giugno su Sky Atlantic. I quotidiani filo.governativi non hanno mancato di criticare pesantemente la fiction Made in USA/UK, definendola una "parodia" infarcita di luoghi comuni sull'Unione Sovietica, ...

Chernobyl : la mini serie tv la sta trasformando in una meta turistica : Proprio come è successo per Game Of Thrones, che ha contribuito all’aumento del turismo in Croazia e in Irlanda del Nord, anche la miniserie Chernobyl della Hbo (che arriva in Italia il 10 giugno su Sky Atlantic) sta incentivando gli spettatori a visitare Pripyat, la città fantasma ucraina che è stata evacuata dopo che uno dei reattori della centrale di Chernobyl, nell’aprile 1986, è esploso. Come riferisce la Reuters, lo scorso anno in città ...