Stop a striscione su Di Maio e Salvini | è polemica

(Di sabato 8 giugno 2019) Unodi 108 metri quadrati resta arrotolato nel gazebo della Uil a Piazza del Popolo per l'intervento della Digos durante la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per il rinnovo dei contratti della P.a. L'enorme manifesto raffigura i due vicepremier, Matteoe Luigi Di, con una scritta che campeggia sopra le loro teste: "Mettersi contro il sindacato porta sfiga". "Matte', dicono che mettese contro il sindacato porta male", dice Di, "Si', Giggino, lo so. Infatti mi sto a porta' avanti con il lavoro", risponderaffigurato con la maglia blu della Uil Fpl intento a scattarsi un selfie. Dopo circa tre ore arriva la spiegazione della Questura, "e' evidente come non si sia trattato di alcun atto di censura, come erroneamente da alcuni denunciato".In un comunicato la Polizia assicura che "nessuna valutazione e' stata fatta circa l'aspetto ...

