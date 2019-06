Ragusa | fa prostituire la figlia tredicenne | fermata la madre

Fa prostituire la figlia 13enne - la Polizia ferma la madre nel Ragusano : Gli abusi sono maturati in un ambiente degradato: la madre che non aveva spesso dove dormire ha offerto la figlia in cambio di un tetto, ma anche di soldi, vino, birra, sigarette o di una doccia. La bambina era così abituata ad avere rapporti sessuali con adulti che da poco tempo, hanno scoperto gli uomini della squadra mobile di Ragusa, si era anc...