Le certezze del Napoli della prossima stagione | i big di cui Ancelotti si fida

Le certezze del Napoli : Ancelotti in panchina e la voglia di tenere i big : Mentre, nelle squadre sopra e sotto al Napoli in classifica, le panchine ballano, crollano e del futuro non vi è certezza, la società di De Laurentiis è bene ancorata al progetto ed è l’unica che può permettersi il lusso di pensare in maniera serena al mercato estivo. L’era Ancelotti, iniziata in estate, deve ancora dare i suoi frutti più importanti. Dopo una stagione di transizione in cui allenatore e squadra sono stati ampiamente ...

Il Mattino – Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà. Ancelotti riparte con nuovo modulo e alcune certezze : Il Napoli che verrà riparte da alcune novità già viste domenica scorsa contro la Spal “Con la Spal prime tracce del Napoli che verrà. Prove di modulo, il 4-2-3-1, con risposte molto positive dagli interpreti proposti da Ancelotti e segnali su quella che potrà essere la nuova squadra l’anno prossimo tenendo presente i possibili arrivi dal mercato estivo”, con questa analisi, l’ edizione odierna de Il Mattino ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas fa vacillare le certezze di Lewis Hamilton. E torna lo spettro del 2016… : Sarà per il nuovo look, sarà per il suo nuovo approccio, ma questo Valtteri Bottas sembra essere tutt’altro pilota rispetto a quello che si era potuto notare nelle precedenti uscite in F1. Lui che era stato soprannominato il “Maggiordomo” di Lewis Hamilton, preposto alla difesa del “Re nero” e al ruolo di numero due, ha deciso di cambiare tutto quello che c’era da cambiare, indossando i panni del leader e di ...

Basket femminile - Europei 2019 : le possibili convocate dell’Italia. Poche incertezze per il gruppo guidato da Zandalasini e Sottana : Sembra difficile che ci possano essere delle incertezze in fatto di convocazioni per gli Europei di Basket femminile 2019. La Nazionale di coach Marco Crespi, fatta salva l’uscita di scena di Raffaella Masciadri dalla zona azzurra (e, a breve, anche dalla pallacanestro giocata), sembra poter contare, di base, su un gruppo particolarmente solido dal quale attingere. Partiamo dalle certezze assolute: Francesca Dotto, Giorgia Sottana, Cecilia ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2019 : inizia la stagione. Tra certezze - ritorni e un settore femminile in ascesa : Nel fine settimana scatterà la Coppa del Mondo di Canottaggio nella cittadina bulgara di Plovdiv, dove furono disputati i Mondiali nel 2018: le regate si disputeranno in un canale artificiale della lunghezza complessiva di 2300 metri, dove la foresta naturale intorno all’impianto fa in modo che ci siano le medesime condizioni per tutte le corsie. Le condizioni dell’acqua, abbastanza calda, fanno sì che il campo di regata sia ...

Xylella - Ecsel smonta le 'certezze' dell'Accademia dei Lincei : ... il batterio che sta causando gravissimi danni agli ulivi in Puglia, sono state duramente criticate oggi dal Centro europeo per la Scienza, l'Etica e il Diritto, Ecsel - European Centre …

Xylella - Ecsel smentisce "certezze" dell'Accademia dei Lincei : ...una lettera pubblicata dalla stampa il 2 maggio come "la dinamica degli eventi di questa vicenda metta drammaticamente in luce alcuni aspetti disfunzionali del rapporto tra poteri pubblici e scienza ...

Mercati irrequieti : incertezze anche sul prezzo del petrolio : A ciò naturalmente si aggiungono gli effetti della crisi politica e sociale del Venezuela, dell'embargo americano verso l'Iran, della preoccupante crescente incertezza sulla situazione libica e del ...

Repubblica : il Napoli di Ancelotti sta diventando il Napoli delle incertezze : Marco Azzi su Repubblica scrive che nella serata in cui il Napoli merita i fischi al San Paolo per il disastroso epilogo della partita contro l’Atalanta, emerge una riflessione interessante “Sta prendendo corpo la sensazione che Ancelotti sia inflessibile con chi sbaglia, come suggeriscono pure le tre bocciature di fila per Mario Rui ( stavolta sostituito da Malcuit, con Hysaj a sinistra) dopo il flop a Londra. Nessuno ha più il ...

Cresce il mercato dell'Aim Ma le incertezze hanno pesato : in calo gli scambi nel 2019 : View Larger Image Cresce il mercato dell'Aim Ma le incertezze hanno pesato: in calo gli scambi nel 2019 IL 2018 si è chiuso con 31 ammissioni ammissioni sul listino Aim. Una conferma che «gli ...