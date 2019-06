Salento | dalle acque cristalline spunta il tesoro inabissato | i Sarcofagi del Re

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 giugno 2019) Se ne stanno lì, da oltre 1500 anni. E il più delle volte non sono visibili, perché ricoperti dalla sabbia. Un fotografo professionista, in un giorno di secca, li ha immortalati dall’alto, svelando lo spettacolo di questiromani, dal peso che va da una alle sei tonnellate, che dormono da secoli sui fondali di San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto. Nel video i subi di Unical (Università della Calabria) e dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro del ministero dei Beni culturali sono al lavoro per rendere il sito maggiormente visibile. Isi trovano a circa 100 metri dalla riva e a sei metri di profondità. L'articoloil: idel Re riemergono a San Pietro in Bevagna proviene da Il Fatto Quotidiano.

TakeaSmile19 : La freschezza dei suoni reggaeton accompagnati dalle immagini tradizionali di una terra meravigliosa come il Salent… - ASDSpes1964 : Non solo risultati di squadra ma anche personali nei ultimi tornei disputati dalle nostre squadre fuori casa. Oltre… - Christian91ce : • Quando hai un’importante chiamata di lavoro ma vieni distratto dalle bellezze del luogo • ~ ~ ?? @diegocaccialupi… -