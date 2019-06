Roland Garros 2019 | Ashleigh Barty vola in finale a Parigi La giovane Anisimova cede in

oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) E’ dunque l’australianaa staccare il biglietto per ladialdel tabellone femminile. La numero 8 del mondo ha superato la17enne statunitense Amanda(n.51 del ranking) con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 6-3 al termine di un incontro ricco di alti e bassi in 1 ora e 55 minuti di partita.l’ha spuntata con grande determinazione, giocando meglio nei due parziali e archiviando la pratica con merito. La 23enne nativa di Ipswich affronterà nell’atto conclusivo, per la prima volta in carriera, la ceca Marketa Vondrousova che ha sconfitto la britannica Johanna Konta (7-5 7-6 (2)). Nel primo set l’avvio diè impressionante: doppio break e 5-0 in un battibaleno.sembra in balia del gioco della rivale ma nel tennis femminile non si può mai dire e incredibilmente, dopo ave fallito due ...

ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - Eurosport_IT : FOGNINI NELLA STORIA! Con la sconfitta di Wawrinka, il ligure è sicuro di entrare in Top 10: è il terzo italiano d… - angelinascanu : Semifinale Roland Garros Federer Nadal. Non ci sono per nessuno ?? -