Rapine seriali in stesso esercizio | in manette 42enne

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – Una rapina al mese, 2 a gennaio. Questo il timing scelto dal rapinatore seriale arrestato dalla Polizia di Stato. Sempre lol’obiettivo: un punto vendita di una grande catena di prodotti per la casa. Unrapinatore, con il volto coperto, entrava nel negozio e minacciando la cassiera di turno, si faceva consegnare l’incasso. Dai 300 ai 600 euro il bottino. Ad investigare sulla serie digli agenti del commissariato San Basilio diretto da Agnese Cedrone. I poliziotti, anticipando le mosse del rapinatore, hanno tenuto d’occhio il negozio e, dopo l’ennesima rapina, lo hanno arrestato in flagrante. Per fornire all’Autorita’ Giudiziaria un quadro probatorio “blindato”, i poliziotti hanno acquisito tutte le video riprese delleed hanno esaltato i singoli particolari per dimostrare che tutti i reati erano ...

