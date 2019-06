Ragazzo di 15 anni morto dopo un tuffo nel lago per festeggiare la fine della scuola

Como - un Ragazzo di 15 anni è morto dopo un tuffo nel lago per festeggiare la fine della scuola : Un ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni è morto in ospedale dove era...

Marghera - 20enne violentata nel giardino della discoteca : fermato un Ragazzo di 14 anni : È stato fermato un ragazzo di 14 anni con precedenti per una presunta violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima una 20enne nel giardino della discoteca "Molocinque" di Marghera (Venezia). Dopo circa un mese, l'aggressore è stato individuato, fermato e trasferito nel carcere minorile di Treviso dove sarà interrogato nelle prossime ore.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni muore dopo aver giocato per sei ore a PUBG : Furkhan Qureshi, un Ragazzo di 16 anni, ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto dopo una lunga sessione di gioco a Playerunkown's Battlegrounds (PUBG), il battle royale concorrente di Fortnite. È accaduto cinque giorni fa a Madhya Pradesh, India. Stando al referto medico, il giovane non ha retto lo shock dovuto alla sconfitta in una partita online con un suo amico: "Furkhan ha cominciato a giocare subito dopo pranzo e ha continuato per più di ...

Lodi - Ragazzo di vent'anni trovato morto vicino ai binari : «Non è stato investito» : Tragedia nel Lodigiano dove un ragazzo di vent'anni è stato trovato morto all'altezza di cascina Garibolda - nel comune di Tavazzano con Villavesco - a ridosso dei binari della linea...

Usa - Ragazzo di 12 anni incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame : Quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Indianapolis, è una storia davvero raccapricciante. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, in particolare il quotidiano britannico, Mirror, un ragazzino di soli 12 anni, Eduardo Posso, sarebbe stato lasciato morire di fame da suo padre, Luis Posso e dalla sua compagna, Dyana Marina Flores. Pare che il giovane fosse stato incatenato alla vasca da bagno dell'abitazione dove viveva la ...

Ostia. Rissa davanti alla stazione Lido Centro della Roma-Lido : morto un Ragazzo di 19 anni : Tragedia ad Ostia a seguito di una Rissa. Una ragazza è stata oggetto di frasi volgari. La giovane di 15

Empoli - scontro nella notte tra un’auto e uno scooter : morto un Ragazzo di 22 anni : Incidente mortale la notte scorsa a Empoli. Un'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter, condotto da un ventiduenne. Quest’ultimo, Giovanni Cianetti, ha perso la vita. Un amico che viaggiava con lui è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì in via Cellini. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Dacia ...

Monica Bellucci e il nuovo amore - Nicolas Lefebvre : ‘Non è un Ragazzo - ha 37 anni’ : “Nicolas non è un ragazzo! Ha 37 anni e una figlia di 10” lo ha detto Monica Bellucci parlando del suo nuovo amore, il fidanzato Nicolas Lefebvre, l’uomo ‘normale’ che stava cercando e che, visto che di professione fa l’artista così normale non è ma che, di sicuro, non è nemmeno per sbaglio un toy-boy. Intanto la figlia Deva ha già esordito posando per un servizio fotografico di Dolce & Gabbana e mamma ...

"Negro di m...". Dagli spalti - insulti dei genitori ad un Ragazzo di 13 anni di colore : “Negro di m...”. insulti razzisti a un ragazzino di colore da parte di alcuni genitori sugli spalti durante una partita di basket ieri a Milano. Lo ha denunciato la mamma di un giocatore dello Schuster, con un post su Facebook.“Un bel pomeriggio di sport, un torneo di basket tra ragazzini di 13 anni e i genitori Dagli spalti urlano ‘negro di merda’ a Giacomo. Lui ha sentito. Non è la prima volta- racconta ...

Insegue un ladro : Ragazzo di 25 anni cade e muore : L'incidente a Rivarolo, Genova. La vittima è Andrea Corsini, 25 anni: è morto cadendo dalla sua moto mentre cercava di...

Coppa Italia - Ragazzo di 16 anni ferito da un petardo [DETTAGLI] : Una pagina brutta è stata scritta ieri sera prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Ci sono stati disordini e scontri, infatti, all’esterno dello stadio, tra alcuni supporter e la polizia. Durante e dopo la partita, seppur la situazione sia tornata alla normalità, un petardo ha provocato qualche conseguenza. Tra queste, il ferimento di un ragazzo di 16 anni, colpito ad una mano. Soccorso dal 118 è stato trasportato ...

Un Ragazzo di 17 anni armato ha tenuto in ostaggio 4 donne per tutto il pomeriggio in una tabaccheria vicino a Tolosa : Nel pomeriggio di martedì un ragazzo di 17 anni, armato, ha tenuto in ostaggio 4 donne in una tabaccheria di Blagnac, vicino a Tolosa, in Francia: il ragazzo si trova tuttora all’interno del negozio, circondato dalle forze di polizia, ma

Proserpio : moto contro auto Ferito un Ragazzo di 17 anni : Incidente stradale poco dopo le 13.30 in via Sciaree a Proserpio. Un ragazzo di 17 anni, in sella ad una moto, è finito contro un'auto che viaggiava in senso opposto. Il giovane ha riportato ferite ad ...

Pugno e danni a 'La Sorgente' : 22enne a processo Aosta - Il Ragazzo è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante della Polizia. Il difensore ... : comparso oggi, venerdì 3 maggio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, Marco Tornatore, per il processo con rito direttissimo, il 22enne della Guinea Bissau arrestato ieri dalla Squadra ...