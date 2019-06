Palermo | Marino si presenta e parla di mercato | “I calciatori in scadenza andranno via”

Palermo verso la Serie A - Pasquale Marino sulla panchina dei rosanero fino al 2021 : Sara Pasquale Marino a guidare la squadra rosanero per i prossimi due anni. Il tecnico ha firmato ieri il biennale con il Palermo Calcio con il chiaro obbietto di portare in Serie A il Palermo, nonostante i 20 punti di penalizzazione. Dopo l’esclusione dai play-off per la promozione in Serie A e tutte le vicissitudini legate alla vecchia proprietà guidata da Maurizio Zamparini, i tifosi si aspettano un deciso cambio di passo della Arkus. ...

