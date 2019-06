Le esperienze single player per Rainbow Six | Siege e l' intero franchise sono

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Il Brand Director diSix, Alexandre Remy, ha affermato che "l'esperienza solista /è morta" per il, riporta PlayStation LifeStyle.Remy ha condiviso la notizia durante un'intervista con il Daily Star, dicendo alla pubblicazione del Regno Unito cheè un'"esperienza multicompetitiva". "No, no, no. L'esperienza Solo / giocatore singolo diè morta. Per, dimentica una campagna da solista. Vogliamo che questo gioco sia un'esperienza multicompetitiva. Tutte le nostre risorse vanno in quella direzione".Leggi altro...

