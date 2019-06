FPF | il Milan punta a una procedura d’urgenza al TAS

Il Milan è ancora in Europa League - l’UEFA sospende il procedimento per la violazione del FPF : tocca aspettare il Tas : L’UEFA sospende il procedimento sulla violazione del Fair Play Finanziaro da parte del Milan in merito al triennio 2015-2018: si aspetta prima la pronuncia del Tas sul ricorso presentato dai rossoneri in merito alla sentenza relativa al triennio 2014-2017 Per ora, il Milan resta ancora in Europa. I rossoneri non si sono visti privare dell’accesso all’Europa League nella prossima stagione a causa del mancato conseguimento ...

FPF - le possibili sanzioni della Uefa per il Milan : Milan FPF sanzioni Uefa – Come ormai noto il Milan, oltre alle questioni allenatore e direttore tecnico, è alle prese con la questione Fair Play Finanziario, e con le sanzioni che la Uefa irrogherà inevitabilmente al club per i conti 2015/2018. Il club rossonero, infatti, è stato deferito alla commissione giudicante Uefa e a breve […] L'articolo FPF, le possibili sanzioni della Uefa per il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Galliani sorprende tutti : “se ci fosse stato il FPF il Milan di Berlusconi avrebbe lottato per la salvezza” : Adriano Galliani ha parlato di Fair play finanziario in modo un po’ critico, con un parallelismo alquanto paradossale in merito al Milan di Berlusconi Adriano Galliani è stato uno dei protagonisti della presentazione dell’Uefa Europa League Trophy Tour a Monza. L’ex dirigente del Milan ha parlato delle nuove regole Uefa che limitano la crescita dei grandi club: “se ci fosse stato il financial fair play quando abbiamo ...

Milan vs Uefa - guerra diplomatica sul FPF : Lo scontro è ripartito: la guerra diplomatica tra Milan e Uefa sul FPF ricomincia. Lo ha fatto intendere anche Paolo Maldini, dichiarando: «Siamo pronti a tutto, abbiamo tante armi». E sul tavolo resta anche l’opzione di portare la vicenda fuori dai tribunali sportivi, come riportano diversi quotidiani. Una ipotesi non da scartare, un piano B in […] L'articolo Milan vs Uefa, guerra diplomatica sul FPF è stato realizzato da Calcio e ...

Milan - il deferimento per il FPF non sorprende il club : “Passo formale obbligato” : Nessuna sorpresa a Casa Milan dopo nuovo deferimento per violazione del Fair play finanziario da parte dell’Uefa. Come riportato dall’Ansa, il club era infatti a conoscenza dell’investigazione in corso e attendeva la novità, che viene considerata come un passo formale obbligato, secondo quanto filtra dalla società rossonera in attesa di eventuali reazioni ufficiali. Il periodo […] L'articolo Milan, il deferimento per il ...

Milan deferito dall'Uefa : non rispettato il FPF dal 2015 al 2018 : Il Milan è di nuovo sotto indagine per il Fair play finanziario. La Camera di Investigazione CFCB ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB. Il club rossonero ...

Milan deferito dall’Uefa : non rispettato il FPF nel 2015/18 : La Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel […] L'articolo Milan deferito dall’Uefa: non rispettato il FPF nel 2015/18 ...