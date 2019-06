Coppia lesbica picchiata su un bus a Londra | “Volevano che ci baciassimo per farli

Volevano che ci baciassimo davanti a loro! Teppisti picchiano Coppia lesbica su un bus : Si sarebbero rifiutate di baciarsi davanti a loro. Per questo motivo le hanno picchiate selvaggiamente. Le foto di quanto accaduto non lasciano spazio al caso. Le due giovani appaiono col volto coperto di sangue, segno del pestaggio inferto dai balordi su un autobus di Londra. Melania Geymonat, 28 anni, hostess della Ryanair, originaria dell'Uruguay, era in autobus con la sua amica americana Chris dopo una serata trascorso nella zona di West ...

“Fate sesso insieme - fate schifo” : Coppia lesbica discriminata in ostello studenti a Padova : La denuncia di due ragazze residenti in una struttura per studenti universitari a Padova: "Non siamo l’unica coppia che nella residenza fa l’amore. I rumori di tutti i generi sono la normalità in un contesto come questo. Solo con noi però se la sono presa. In realtà da mesi ci insultavano perché lesbiche"Continua a leggere