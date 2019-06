Vasto incendio a sud di Berlino | 600 ettari in fiamme

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Continua a divampare l’a 80 km a sud di, a Jueteborg: lehanno devastato oltre 600di bosco. Il rogo si è sviluppato in un area dove sono presenti campi di addestramento militare con riserve di munizioni: per tale motivo è molto pericoloso il lavoro di soccorritori volontari e dei vigili del fuoco. “Incendi così vasti non se ne ricordano negli ultimi 70 anni,” ha dichiarato un responsabile del Ministero dell’Ambiente. L'articoloa sud di: 600inMeteo Web.

