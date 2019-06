Spoiler spagnoli Una Vita fino al 7 giugno | Augustina vuole vendicarsi di Maduro

Il Segreto - Spoiler spagnoli al 14 giugno : Carmelo spara a Mauricio al posto di Francisca : Non mancano i colpi di scena nelle puntate iberiche attuali de “Il Segreto”. Questa settimana, infatti, l’intero quartiere è stato stravolto dall’ennesimo lutto. A perdere la vita, per colpa di Francisca Montenegro e Fernando Mesia, purtroppo, è stata la maestra Adela. Si preannunciano entusiasmanti le trame dei prossimi capitoli, in programmazione in Spagna dal 10 al 14 giugno. Dalle anticipazioni fornite dal periodico SuperTele, si evince che, ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon subisce un grave incidente stradale : Nuovo appuntamento con la soap opera “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra. Arrivano delle anticipazioni spiacevoli per i fan dello sceneggiato in quanto Ramon Palacios (Juanma Navas) si metterà in una bruttissima situazione per far luce sulle misteriose attività di investimento di Alfredo Bryce e Genoveva. Il padre di Antonito, proprio quando la banca americana affonderà nella miseria, precisamente nell’episodio numero 1.025, trasmesso ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Fernando potrebbe essere coinvolto con il decesso di Adela : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” purtroppo continua ad essere caratterizzata da tragici avvenimenti. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno all'ennesima uscita di scena. A perdere la vita in un modo drammatico, sarà la maestra Adela per mano di Francisca Montenegro. Grazie alle foto presenti sul sito ''culture en serie'', in cui sono riportate le anticipazioni ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Fernando promette a Maria di farla tornare a camminare : La famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì continua ad appassionare il pubblico. I fan dello sceneggiato sicuramente sapranno che nelle puntate andate in onda in Spagna di recente un ordigno esploso durante le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena, ha stravolto la vita della figlioccia di Francisca Montenegro. Si tratta di Maria Castaneda, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Donna Francisca colpevole della morte di Adela : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i fan della telenovela. Nelle puntate spagnole in programma dal 3 al 7 giugno in Spagna, Donna Francisca deciderà di vendicarsi di Severo e Carmelo. La Donna ordinerà a Mauricio di manomettere l'auto con a bordo Irene e Adela. Il Segreto: la confessione di Severo Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna, segnalano che ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Adela potrebbe morire dopo aver avuto un incidente con Irene : Brutte notizie in arrivo riguardanti ciò che accadrà nei prossimi episodi iberici dell'appassionante e popolare soap opera “Il Segreto” scritta dall'autrice Aurora Guerra. Grazie alle mini avance riportate dal periodico Super Tele si evince che uno storico personaggio femminile rischia di uscire di scena. Gli spoiler rivelano che nell'episodio che i telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, precisamente venerdì 7 giugno 2019, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Prudencio bacia Lola - Antolina ammette le sue colpe : Proseguono gli intrighi nello sceneggiato “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, la romantica dichiarazione di Prudencio Ortega a Lola si concluderà con un bacio. Quest’ultima sebbene confesserà all’ex pupillo di Francisca Montenegro di non volersi innamorare più di nessun uomo, non rifiuterà il bellissimo gesto d’amore. Antolina invece sorprenderà tutti ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Genoveva seduce Antonito - Ramon invita Carmen alla cena di famiglia : Le vicende di Una Vita continuano ad intrattenere i telespettatori italiani e quelli iberici. Nelle puntate spagnole in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, la rivalità tra Bellita e Felicia si farà sempre più accesa, mentre Ramon presenterà Carmen come sua fidanzata a tutto il vicinato. Infine Antonito riceverà le attenzioni di Genoveva. Una Vita: Bellita contro Felicia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole dal 27 al ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : il ritorno di Antolina - Lola lavora per Francisca : La soap opera di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre più appassionante. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la prossima settimana, svelano che Antolina dopo essere ritornata a Puente Viejo, farà un gesto inaspettato, visto che restituirà i risparmi che aveva sottratto al marito Isaac Guerrero, per poter consentire ad Elsa Laguna di pagare la sua costosa operazione. ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon si ricongiunge con la figlia Milagros dopo dieci anni : I telespettatori spagnoli della popolare telenovela “Una Vita” ambientata ad Acacias 38, questa settimana in corso hanno assistito ad un momento molto emozionante. Ramon Palacios dopo aver trascorso ben dieci anni dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver causato la morte di Celia Alvarez Hermoso, ha avuto la possibilità di incontrare la sua bambina, avuta dalla defunta Trini Crespo. Finalmente la piccola Milagros ha riabbracciato il ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Elsa e Matias lottano tra la vita e la morte : La fortunata soap opera iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Dalla Spagna arriva una notizia sconcertante sul destino di due storici personaggi. Si tratta di Elsa Laguna e Matias Castaneda, che si ritroveranno a lottare tra la vita e la morte. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero verrà a conoscenza di avere una malattia incurabile, a seguito delle torture subite quando era reclusa in prigione da una detenuta ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : la figlia di Ramon Palacios viene rapita : Non finiscono mai gli intrighi e i colpi di scena nello sceneggiato di origini iberiche Una Vita. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di guardare questa settimana svelano che la malvagia Ursula Dicenta farà la spia e grazie a lei Genoveva verrà a conoscenza che Ramon Palacios sta cercando di fare luce sui conti della banca americana. La moglie di Alfredo, per impedire al padre di Antonito e di ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Prudencio si innamora di Lola dopo la partenza di Julieta : Torna l'appuntamento sulle novità de Il Segreto, la telenovela scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Nelle puntate spagnole, in onda prossima settimana in Spagna, Maria scoprirà di essere rimasta paralizzata mentre Prudencio si innamorerà di Lola. Infine Puente Viejo si mobiliterà per aiutare Elsa. Il Segreto: Prudencio geloso di Lola Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi spagnoli trasmessi dal 20 al 24 ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Matias supera l’intervento - Elsa sul punto di morire : I fan dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano a rimanere sorpresi grazie ai numerosi colpi di scena che movimentano le sue trame. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna la settimana prossima, Matias Castaneda non perderà la vita come aveva previsto il dottor Zabaleta, dato che, dopo essersi sottoposto ad un intervento, farà ritorno dai suoi cari in carne ed ossa. Elsa Laguna, precisamente nel capitolo numero 2.080, dopo aver ...